Seurakunnan paikallinen syystoiminta monipuolista ★

Syksyllä luvassa mm. sururyhmä, kahvikerho, naistenpäivä ja ruokajako.
Kristillinen kirjallisuuspiiri kokoontuu kirjastolla kerran kuussa maanantaisin klo 16. Syyskauden kokoontumiset tapahtuvat 25.9., 27.10. ja 24.11. Ryhmä sopii keskenään kuukauden kirjan.
– Sururyhmä Pappilassa kokoontuu 8.11., 15.11., 22.11. ja 5.12. klo 14. Ryhmää ohjaa kanssani Kristian Saarnio ja siihen kutsutaan viimeisen vuoden aikana läheisen menettäneitä, sanoo diakoni Päivi Salojärvi.
Tumppupiiri jatkuu joka toinen maanantai Pappilassa klo 13. Visakerho on Visapuistossa kerran kuussa. Tuuliakodin kahvikerho kokoontuu myös kuukausittain klo 13: kerhohuoneella kahvitellaan 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12.
Naistenpäivää vietetään lauantaina 4.10. klo 12 Olkkarilla. Marjatta Kanth-Ruusunen alustaa aiheeseen Jumalan koulussa, musiikissa mukana yhteiskristillinen lauluryhmä. Tilaisuus alkaa kevyellä lounaalla ja päättyy iltapäiväkahviin. Aterialla on vapaaehtoinen maksu kansainvälisen työn hyväksi.
Olkkarin soppapäivät ovat torstaisin 25.9., 30.10., 13.11. ja 4.12. klo 12. Ruokajako tapahtuu Pappilassa joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 12, paitsi joulukuussa, jolloin jako järjestetään 17.12.
– Olen ottanut käyttöön avoimen päivystyksen maanantaisin klo 10–12, jolloin luokseni voi tulla ilman soittoa, vinkkaa Salojärvi.