Sekajätettä ei juuri synny, jos lajittelee säntillisesti ★

Ympäristökouluttaja Johanna Ulmanen Salpakierrosta piti kattavan tietoiskun lajittelusta 9.9. Olkkarilla.

Ulmanen kertoi lajittelusta ja Salpakierron jätehaku.fi:stä, josta löytyy materiaalikohtaiset lajitteluohjeet.

Lokki-kalentereita ei tänä vuonna jaetakaan postilaatikoihin, vaan ne on itse noudettava paikkakuntakohtaisista jakelupisteistä itsenäisyyspäivän jälkeen.

Sekajäte siirtyy Salpakierron keskitettyyn kuljetukseen ensi vuonna. Kiinteistö voi järjestää sekajätteen jätehuollon joko ottamalla kiinteistökohtaisen jäteastian tai yhteisen jäteastian naapurin kanssa.

– Kompostointi pidentää sekajätteen tyhjennysväliä: biojätteen kompostoimalla saa sekajätteen tyhjennysvälin jopa 16 viikkoon. On tosi tärkeää tehdä lain vaatima kompostointi-ilmoitus, muistutti Ulmanen.

– Sekajätteen tyhjennysväli on muutoin maksimissaan neljä viikkoa. Tietysti voi ottaa myös biojäteastian, vaikka vain talvikaudeksi.

Maksuttomilla Rinki–pisteillä voi laittaa kiertoon paperia, pahvia, muovia, lasia ja metallia. Vähintään viiden asunnon kiinteistöissä on laaja lajitteluvelvoite eli muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkaukset sekä biojäte lajitellaan rivi- ja kerrostaloissa omiin keräys­astioihinsa.

– Myös omakotiasuja voi ottaa niitä vapaaehtoisesti.

Vain 0,5 % penkkaan

Tärkeintä on saada pakkausten sisältämät raaka-aineet uudelleen kiertoon. Vain 0,5 % Kujalan jäteasemalle vuosittain vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä menee kaatopaikkapenkkaan loppusijoitukseen, 53 % menee materiaalina kiertoon ja 47 % ohjataan energiahyötykäyttöön. Kierrätystavoite on 55 % tämän vuoden loppuun mennessä.

– Sekajäte menee energiahyötykäyttöön, kun siitä on hyödynnettävät materiaa­lit otettu talteen. Biojäte mädätetään, jolloin saadaan biokaasua ja kaasuautoille polttoainetta. Tänä päivänä autot oikeasti kulkee banaaninkuorilla. Mädätysjäännös kompostoidaan maanparannusaineeksi.

Kysymyksiä tehtiin yksittäisistä jätteistä ja Ulmanen suositteli katsomaan Salpakierron sivuilta jätehausta, mihin vähän harvinaisemmat jätteet kuuluu laittaa. Olkkarilaisia hämmästytti suuresti se, että kirjat pitää nykyään laittaa sekajätteeseen. Paperin­keräyslaatikkoon niitä ei enää saa panna edes kannet irti revittyinä.

Paljon puhetta syntyi myös siitä, miten vaikea on erottaa pakkausten tai niiden kansien materiaali. Helppo konsti on rypistää esinettä: metalli jää ruttuun, kartonki tai muovi oikenee. Myös repäisytesti paljastaa materiaalin.

– Kysy ensin itseltäsi, onko tämä pakkaus vai tuote, ja jos se on pakkaus, onko se muovia, kartonkia, lasia vai metallia.

Muovipakkauksia ei tarvitse pestä, eikä juomalaseja saa laittaa lasinkeräyk­seen. Lopuksi käytiin läpi vaaralliset jätteet, paristot, akut ja polttimot, joita otetaan vastaan lajitteluasemalla. Esimerkiksi yleiset suihkepullot ovat tyhjinä metallijätettä, mutta jos niissä on ainetta jäljellä, ne ovatkin vaarallista jätettä. Lääkeainetta sisältävät pakkaukset viedään apteekkiin samoin kuin viiltävät tai pistävät lääkitysvälineet.

– Sekajätteeseen päätyy paljon sähkölaitteita, vaikkei saisi päätyä yhtään. Sähkölaite voi aiheut­taa tulipalon jo jäteauton puristimessa tai myöhemmin laitoksessa murskattaessa. Palonalkuja on välillä päivittäin.