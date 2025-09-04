Yleisurheilun kunnanmestaruudet ratkottu ★

Padasjoen kunnanmestaruuskisat käytiin 27.8. Ahjolan kentällä moniotteluna. Osallistujia oli yhteensä 40.
T3 40 m: 1) Vivian Lahtinen 16,30, 2) Vilma Kotka 16,30 , 3) Hilma Hölttä 18,10, 4) Tilhi Lampinen 18,60
P3 40 m: 1) Antto Kontra 17,90, 2) Viljo Peltomäki 26,00, 3) Eelis Lahtinen 49,30
P5 40 m/pallonheitto: 1) Iikka Lahtinen 10,50/11.35, 2) Onni Suntela 10,30/7.12, 3) Joel Kuorikoski 10,90/5.94, 4) Eino Mikkonen 11,30/5.35, 5) Elmo Kontra 12,30/5.50.
T7 40 m/pallonheitto: 1) Aili Lyytikäinen 8,50 /8.40, 2) Beda Ahola 8,90 /8.45, 3) Aada Koskinen 8,80/6.96, 4) Adessa Vilen 8,90/6.21, 5) Eevi Rantanen 9,40/8.18.
P7 40 m/pallonheitto: 1) Leo Kuorikoski 9,20 /14.76, 2) Jasper Heinonen 11,00/9.28, 3) Julius Lahtinen 10,80/6.17.
T9 40 m/pituus: 1) Elsa Lahtinen 7,70/2.99, 2) Maria Nuutinen 8,00/2.15, 3) Essi-Tuulia Koskinen 8,50/2.22.
P9 40 m/pituus: 1) Sahand Hassan 7,30/2.95, 2) Benjamin Mäkinen 7,90 /2.60, 3) Valtteri Suntela 7,70/2.02, 4) Veeti Lampinen 8,00/2.29.
T11 60 m/pituus: 1) Peppiina Salonen 10,00 /3.04, 2) Vilde Rantanen 11,30/2.88.
P11 60 m/pituus: 1) Leo Perälä 11,90/2.32, 2) Jaakko Mikkonen 13,50 /2.21.
T13 60 m/pituus: 1) Ninja Niemelä 11,70/2.59.
T15 100 m/korkeus: 1) Crista Mäkinen 16,20/120, 2) Noora Salonen 18,60/-
M 60 m/kuula: 1) Matias Kallio 8,40/ 8,95, 2) Markku Lahtinen 8,70/ 8.99, 3) Martti Salonen 9,20/10,29, 4) Petteri Lahtinen 8,90/7.94, 5) Mikko Peltomäki 9,60/ 8,39, 6) Mikko Virtanen 8,60/-