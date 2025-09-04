Hallintojohtajan virkaa hakeneet

Kunta /

Viran hakuaika päättyi tänään 4.9. Hakijoita oli yhteensä 37.

SukunimiEtunimet/EtunimiViimeisin työnantaja
ÖstermanPilviLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Yhdyspintapäällikkö
SorvistoPäivi KatariinaOulaisten kaupunki, toimistosihteeri
ParviainenJuhaNinjou Oy, Lakimies, lakiasiantuntija
SalonsaariMaria-ElisaHelsingin kaupunki, Varhaiskasvatuksen opettaja
RajalaLauraCSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Kehityspäällikkö
KinnunenRaisaKyyjärven kunta, Kunnanjohtaja
SinisaloPekka MarkusKotokunta Oy, Yksikön johtaja, esihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, vastaanottokeskuksen johtaja
AdolfsenSamuSuomussalmen Kunta, Hanketyöntekijä
AaltoKimmoNeste Oyj, Strategic Development Manager
SaarenojaTerhiTampereen kaupunki, Omavalmentaja
KoskiDani
HietalaSusanna EmiliaHollolan kunta, Erityisasiantuntija
HalmeJyrkiJyväskylän yliopisto, Tutkimusavustaja
ReijomaaArttuCaverion Suomi Oy, Tuotannonohjaaja
VarjolaVeeraOrimattilan panimo Oy, Hallinto- ja talousvastaava
HaumoRiikka KaarinaVarsinais-Suomen hyvinvointialue, Asiantuntija/valtakunnallinen koordinaattori
JanhunenHeliRautjärven kunta, Hallintojohtaja
LeinonenMoonaPadasjoen kunta, Hallinnon asiantuntija
KujanpääJonas Sipoon kunta, hallintopalvelut, Hallinnon asiantuntija
HatanpääSari AlisaMerikarvian kunta, hallinto- ja kehittämispäällikkö
SemeniusErikBonadux Oy, Seniori konsultti
HankaHennaHelsingin kaupunki, Henkilöstöosasto, Seniorikonsultti
HildénSirkkuLahden kaupunki, Kaupunginhallituksen kokoaikainen puheenjohtaja
KarhuSari HelleviKeuruun kaupunki, hallintojohtaja
TuomiMikkoNivalan Kaupunki, Controller
ShibutaniKatiEnontekiön kunta , Yritys- ja kehittämisasiantuntija 
KaasalainenTainaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom / Kyberturvallisuuskeskus, Erityisasiantuntija
ErshovaArinaAskolan-Pukkilan seurakunta, Talouspäällikkö
KiviNina KristiinaHelsingin kaupunki, projektinjohtaja
HeikkiläAleksiÄänekosken kaupunki, Hallintojohtaja
HokkaPetriLahden Aluetaksi Oy, Kouluttaja/ Koulutuksesta vastaava johtaja
SalomaaOlliSuomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus, vt. Kirkolliskokouksen pääsihteeri
HupanenSari AnneliKuntalaskenta Oy, palvelutuotantopäällikkö
LaaksoMikkoKuluttajariitalautakunta, Esittelijä
AraKaisaKiwa Sertifiointi Oy, Pääarvioija
Fridman (e Mikkola)JariOulun amk Oy, Sivutoiminen tuntiopettaja
MietalaMaijaVerohallinto, Verosihteeri

Hakijoiden lukumäärä korjattu 5.9. klo 9.34

