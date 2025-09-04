Hallintojohtajan virkaa hakeneet

Viran hakuaika päättyi tänään 4.9. Hakijoita oli yhteensä 37.
|Sukunimi
|Etunimet/Etunimi
|Viimeisin työnantaja
|Österman
|Pilvi
|Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Yhdyspintapäällikkö
|Sorvisto
|Päivi Katariina
|Oulaisten kaupunki, toimistosihteeri
|Parviainen
|Juha
|Ninjou Oy, Lakimies, lakiasiantuntija
|Salonsaari
|Maria-Elisa
|Helsingin kaupunki, Varhaiskasvatuksen opettaja
|Rajala
|Laura
|CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Kehityspäällikkö
|Kinnunen
|Raisa
|Kyyjärven kunta, Kunnanjohtaja
|Sinisalo
|Pekka Markus
|Kotokunta Oy, Yksikön johtaja, esihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, vastaanottokeskuksen johtaja
|Adolfsen
|Samu
|Suomussalmen Kunta, Hanketyöntekijä
|Aalto
|Kimmo
|Neste Oyj, Strategic Development Manager
|Saarenoja
|Terhi
|Tampereen kaupunki, Omavalmentaja
|Koski
|Dani
|Hietala
|Susanna Emilia
|Hollolan kunta, Erityisasiantuntija
|Halme
|Jyrki
|Jyväskylän yliopisto, Tutkimusavustaja
|Reijomaa
|Arttu
|Caverion Suomi Oy, Tuotannonohjaaja
|Varjola
|Veera
|Orimattilan panimo Oy, Hallinto- ja talousvastaava
|Haumo
|Riikka Kaarina
|Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Asiantuntija/valtakunnallinen koordinaattori
|Janhunen
|Heli
|Rautjärven kunta, Hallintojohtaja
|Leinonen
|Moona
|Padasjoen kunta, Hallinnon asiantuntija
|Kujanpää
|Jonas
|Sipoon kunta, hallintopalvelut, Hallinnon asiantuntija
|Hatanpää
|Sari Alisa
|Merikarvian kunta, hallinto- ja kehittämispäällikkö
|Semenius
|Erik
|Bonadux Oy, Seniori konsultti
|Hanka
|Henna
|Helsingin kaupunki, Henkilöstöosasto, Seniorikonsultti
|Hildén
|Sirkku
|Lahden kaupunki, Kaupunginhallituksen kokoaikainen puheenjohtaja
|Karhu
|Sari Hellevi
|Keuruun kaupunki, hallintojohtaja
|Tuomi
|Mikko
|Nivalan Kaupunki, Controller
|Shibutani
|Kati
|Enontekiön kunta , Yritys- ja kehittämisasiantuntija
|Kaasalainen
|Taina
|Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Kyberturvallisuuskeskus, Erityisasiantuntija
|Ershova
|Arina
|Askolan-Pukkilan seurakunta, Talouspäällikkö
|Kivi
|Nina Kristiina
|Helsingin kaupunki, projektinjohtaja
|Heikkilä
|Aleksi
|Äänekosken kaupunki, Hallintojohtaja
|Hokka
|Petri
|Lahden Aluetaksi Oy, Kouluttaja/ Koulutuksesta vastaava johtaja
|Salomaa
|Olli
|Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus, vt. Kirkolliskokouksen pääsihteeri
|Hupanen
|Sari Anneli
|Kuntalaskenta Oy, palvelutuotantopäällikkö
|Laakso
|Mikko
|Kuluttajariitalautakunta, Esittelijä
|Ara
|Kaisa
|Kiwa Sertifiointi Oy, Pääarvioija
|Fridman (e Mikkola)
|Jari
|Oulun amk Oy, Sivutoiminen tuntiopettaja
|Mietala
|Maija
|Verohallinto, Verosihteeri
Hakijoiden lukumäärä korjattu 5.9. klo 9.34