Kunnan uusi arviointitapa toimii ★

Uudenlainen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.4.2025 oli Padasjoen kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina 12.5. Katsauksessa arvioidaan asioiden edistymistä:

– Iso asia kunnan kannalta. Toteutumista seurataan aihekohtaisesti, kun aiemmin tuijotettiin vain numeroihin, kuvailee kunnanjohtaja Juha Rehula.

– Arviointimenetelmä oli nyt ensimmäistä kertaa käytössä; se ei vielä ole edes aivan valmis, mutta kiitosta omalle joukkueelle jo jaoin. Seuraava osavuosikatsaus tulee käsittelyyn syyskuussa.

Hallintoihmisenä Rehula näkee uuden arviointitavan olevan onnistunut ja kertovan, meneekö kunta eteenpäin. Tavoitteiden toteutumissarakkeessa on voittopuolisesti vihreää ja keltaista, ja vain muutama punainen pallukka merkkinä siitä, että asia ei ole edistynyt.

– Aika hienoa, että jo ensimmäisessä väliarvioinnissa on asioita, jotka on saatu maaliin. Esimerkkinä vaikkapa veneilylinja, sen opetus käynnistyy lukiossa ensi syksynä.

Vihreää näyttää myös kirjasto, joka avoinna omatoimisesti päivittäin 15 tunnin ajan. Keltaisella on mm. sataman alueen tulevaisuussuunnitelma, elinvoimaohjelma ja Padasjoen Vesihuolto Oy:n toimintojen siirtäminen Padasjoen Vedet Oy:lle. Punainen väri kertoo, että tavoitteet eivät ole täyttyneet mm. varhaiskasvatuksessa, jossa on kaksi opettajan virkaa auki eikä kumpaankaan ole tullut yhtään kelpoisuusehdot täyttävää hakemusta. Asumispoliittista ohjelmaa ei vielä ole, eikä vuokra-asuntojen käyttöastetavoitetta.

Iso käppi on muodostumassa työvoimapalveluihin, jotka vuodenvaihteessa siirtyivät kunnalle. Sakkomaksut eli työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat jo kohta ylittymään:

– Talousarviota tehdessä laitoimme omasta mielestä tähän reilusti rahaa, mutta nyt näyttää siltä että aiemmin vuositasolla suuruusluokkaa 160 000 oleva määräraha tulee tuplaantumaan.

Yllätyksellinen rahanreikä koitui sisäilmatutkimuksista, joita on tehty neljässä kunnan kiinteistössä.

360 000 euron lisämääräraha

Talousarviomuutoksia on tarkoitus käsitellä marraskuun valtuuston kokouksessa, mutta teknisen toimen desimaalivirhe halutaan oikaista jo nyt. Maanantaina kokoontuva valtuusto saa hyväksyttäväkseen 360 000 euron suuruisen lisämäärärahan kaukolämmön ostamiseen: budjettiin oli lipsahtanut 40 000, kun oikea summa on luokkaa 400 000 euroa vuodessa.

Verotulot ovat kehittyneet Kuntaliiton ennusteita myönteisemmin ja kassatilanne on hyvä. Tästäkin vuodesta näyttäisi muodostuvan ylijäämäinen.

– Kesän jälkeen nähdään investointien toteutuminen ja se, otetaanko talousarviolainaa. Puunmyyntitulot tulevat markkinatilanteen johdosta ylittymään.

Investoinneista suurin on sataman uusi aallonmurtaja, jonka ympäristölupa on AVI:n käsittelyssä. Uusi koulu -hankkeen hankesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu 18.8. mennessä, jonka jälkeen varsinaisten suunnittelijoiden kilpailutus aloitetaan. Toteutumatta jää Pikkumajavan terassin uusinta, koska toiminta siirtyy Visapuistoon, ja liikuntasalin lattian uusiminen urheilulattiaksi. Selvitysten perusteella kun urheilualustamateriaali ei sovellu tilaan.

Parhaillaan viimeistellään kalasataman remonttia pihatöillä.

Vesihuollossa on ennakoimattomia menoja: Arrakosken vedenottamolla on tehtävä vesijohtoverkon ja venttiilien uusintaa välittömästi.

Kunnanvaltuustolle esitetään lainanmyöntöä Padas­joen Asuntotalot Oy:lle. 100 000 euron lainalle ei vaadita vakuutta, koska kyseessä on kunnan kokonaisuudessaan omistama yhtiö.