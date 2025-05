Torstaina toukokuun 15. päivänä 1975 ★

Padasjoki-palkinto tänä vuonna Yritykselle. Neljättä kertaa jaetun Padasjoki-palkinnon sai urheiluseura Padas­joen Yritys, joka on toiminnallaan edistänyt pitäjän ruumiinkulttuuria ja menestynyt myös kilpailuissa Padasjoen ulkopuolella. Padasjoki-palkinto annetaan yksityiselle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt paikkakuntaa tunnetuksi ja edistänyt pitäjän kulttuuri- tai elinkeinotoimintaa. Palkinto on 1000 mk. Aikaisempina vuosina sen ovat saaneet Apajaisniemen täysihoitola, Padasjoen Musiikinystävät ja Viena Mertsalmi.

Palokunnalla vilkas toukokuun alku. Hälytyksiä on ollut jo kuusi tähän mennessä. Onneksi palot ovat olleet lähinnä pieniä nurmikkopaloja. Hiukan suurempi palo oli lauan­taina Nyystölässä, jossa Jallin tilan nuorta metsää paloi runsas hehtaari. Vesi ajettiin paikalle Konnunjoesta ja sammutustöissä oli kolme autoa kirkonkylästä ja Maakeskestä.