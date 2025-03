Esinelainaamo edistää kiertotaloutta ja tasa-arvoa ★

Esinelainaamon avajaisia vietettiin kirjastossa 19.3. juhlallisesti leikkaamalla nauha lainaamon esineille varattujen hyllyjen välistä. Leikkaajana sai toimia ensimmäinen paikalle saapunut kuntavaaliehdokas, perussuomalaisten Laura Salonen.

Salonen leikkasi nauhan poikki. Mediaohjaaja Risto Arvassalon työtehtäviin kuuluu myös esinelainaamosta huolehtiminen.

Samalla juhlistettiin kirjaston, Minna Canthin ja tasa-arvon päivää nauttimalla pullakahvit ja seuraamalla striimausta Turun pääkirjastossa pidetystä suuresta kirjastokeskustelusta, jossa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja ja Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sekä kansanedustaja ja SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar keskustelivat kirjastojen tulevaisuudesta.

Kirjasto on monipuolinen ja merkityksellinen kulttuuripalvelu sekä sivistyksen ja tasa-arvon edistäjä. Nykypäivänä kirjastosta voikin lainata paljon muutakin kuin kirjoja, näin kirjasto luo kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia kulttuurista, sekä toimia ja harrastaa varallisuudesta riippumatta. Samalla suitsitaan kulutushysteriaa ja edistetään kiertotaloutta.

Lainattavat liikuntavälineet on hankittu hyvinvointipalvelujen määrärahoilla, lautapelit kirjaston ja muut esineet ympäristötoimen hankerahoilla.

– Rahat eivät ole pois kirjaston kirjamäärärahoista, vaan uusia kirjoja hankitaan kuten ennenkin, vakuuttaa kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi.

Kasesniemi esittelemässä lautapelejä, joita on lainattavissa monenlaisia.

Kirjasto on hankkinut välinelainaamoon kaikenlaista asiakkaiden toiveiden perusteella.

– Vitriinistä lukkojen takaa, ja vain siis kirjaston aukioloaikana, on lainattavissa muun muassa ompelukone, saumuri sekä erilaisia energiakulutusmittareita. Hyllyssä on, myös omatoimikirjaston aikaan, lainattavissa olevia erilaisia lautapelejä sekä frisbeekiekkoja ja padel-mailoja.

Lasten luontorepusta renkaanvaihtosettiin

Hauska idea on myös lainattava lasten luontoreppu, jossa on luonnon tarkkailuun liittyviä välineitä. Teiden ja katujen varsien siivoamiseen käytettäviä roskapihtejä on jo pidempään ollut lainattavissa kuudet kappaleet. Myös kaislojen niittoon löytyy työkalut.

Lainattavien esineiden kokoelma vielä täydentyy. Lähiaikoina on esimerkiksi tulossa auton renkaiden vaihtoa helpottamaan mutteriväänninsetti. Ja kesäksi on tulossa pelastusliivejä.

– Ideoita tuli ilahduttavan paljon, mutta aivan kaikkea mitä toivottiin, emme voineet hankkia. Esimerkiksi yleis- ja jäätelökone hylättiin hygieniasyistä ja pöytäsirkkeli sen ison koon vuoksi, kertoo erikoiskirjastovirkailija Katri Suntela, joka yhdessä ympäristösihteeri Maria Virtasen kanssa valitsi asiakkaiden toiveista toteutuskelpoiset.

Kasesniemi muistutti, että kokoelmaa voidaan vielä täydentää ja vinkkejä otetaan edelleen vastaan.

Esineiden laina-aika on kaksi viikkoa kirjojen tapaan Lastu-kirjastokortilla.

– Meillä on vahva luottamus asiakkaita kohtaan, että esineitä ei hukata ja että ne ajallaan palautetaan kirjastoon. Luottamus perustuu siihen, että omatoimikirjaston aikana meillä ei ole ollut mitään ongelmia, vaan ihmiset ovat osanneet toimia oikein ja vastuullisesti.