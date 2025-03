Padasjoen kappeliseurakunnan eroa Hollolan seurakunnasta aletaan selvittää

Keskiviikkoiltana 5.3. pidetyssä yleisötilaisuudessa käytiin hyvää keskustelua kappelierosta ja päätettiin aloittaa kannatuksen kartoittaminen saman tien. Ensimmäiset allekirjoitukset eroadressiin saatiinkin tilaisuuden päätteeksi ja 26.3. asti paperiadressi on allekirjoitettavissa Modetissa, Apteekissa ja uimahallissa, lisäksi sivukylillä on listoja kiertämässä.

Netissäkin voi kannatuksensa ilmaista, niin padasjokelaiset kuin seurakunnan palveluja käyttävät kausiasukkaatkin.

adressit.fi –sivustolla on vetoomusta perusteltu näin: ”Emme ole tyytyväisiä seurakunnan hallintoon ja siihen, miten eriarvoisesti kappeliseurakuntia kohdellaan. Alusta asti on kritisoitu sitä, miten vauhdilla liitos tehtiin, joidenkin mielestä jopa salassa, ja miten Padasjoen mittava omaisuus (metsät ja Päijänteen rantatontit) annettiin Hollolalle ilman mitään ehtoja. Toiminta on hiipunut, työntekijämäärä romahtanut ja isompi kokoontumistila puuttuu. Koko kahdeksan vuoden liitosaikana Padasjoelle ei ole tehty yhtään mainittavaa investointia.”

Lisäksi mainitaan, että ”Vahvaa paikallistunnettamme eivät muualta tulleet työntekijät tai asiaa kaukaa katsova iso emäseurakunta ymmärrä. Viimeistään nyt päätöksenteon kriisiydyttyä on pakko todeta, että seurakunnan liittäminen osaksi Hollolan suurseurakuntaa oli kohtalokas virhe.”

Tunnustelua on jo tehty Asikkalan suuntaan ja sieltä on näytetty vihreää valoa yhteistoiminnan kehittämiselle. Seuraavaksi selvitetään liitoksen purkamista, jos eroaie saa kylliksi kannatusta.