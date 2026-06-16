Kunnanjohtajan virka hakuun

Padasjoen kunnanhallitus käynnisti maanantaina 15.6. kunnanjohtajan viran täyttämisprosessin. Uuden kunnanjohtajan valintaa valmistelevaan työryhmään nimettiin kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
Kiinteistöpäällikön virkaan valittiin Markus Hervola.
Hallitus antoi talousarvion laadintaohjeet. Lautakuntien ja yhtiöiden talousarvioesitykset on annettava 2.10. mennessä. Tavoitteena on vähintään tasapainoinen vuosikate, joka kattaa poistot. Tähtäimessä on myös käyttötalousmenojen vähentäminen tai käyttötalouteen liittyvien tulojen lisääminen 300 000 €. Palvelutason laskuun varaudutaan.
– Talouden tasapainottamistavoitteen seurauksena palvelualueiden muista menolajeista kuin henkilöstömenoista tulee tehdä esitykset – 10 % menoista tai tulojen lisäyksiä + 10 % vuoden 2026 talousarvioon verraten, todetaan laadintaohjeissa.
Palvelualueiden tulee tehdä esitykset yhteensä 5 henkilötyövuoden sopeutuksesta. Konsernipalvelualueelle kohdistuu 2–3 ja sivistyksen palvelualueelle 2–3. Valtionosuuksien arvioidaan olevan ensi vuonna luokkaa 1 571 000 euroa, verotulojen 6 957 000.