Tehi-Cup uistellaan jälleen Päijänteellä tulevana kesänä. Kilpailuja on yhteensä neljä, joista kaksi Padasjoella.

Cup alkaa 15.6. Vääksyssä 10-kalaa -kilpailulla. Sama kilpailumuoto on Padasjoella 28. kesäkuuta, mutta Jämsässä heinä­kuussa lajina on viisi kalaa. Syyskuun 13. päivänä on määräkisa, kilpailukeskuksena silloin sisävesien­ paras satama Laivaranta Palas.

Järjestävänä tahona on Tehi-Cup Ry.