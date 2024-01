Liikuntahaaste jatkuu uimahallilla, kuntosalikurssi työikäisille ★

Vuoden liikuntahaaste jatkuu helmikuussa uimahallin ja kuntosalin merkeissä.

Uimahallilla suoritetaan kävijöiden kesken arvonta, jossa voi voittaa liikuntaan kannustavia palkintoja. Uimahallilla kannattaa edelleen hyödyntää myös perjantai-iltapäivän ja -illan tilausvuoroja.

– Keräämällä pienen porukan ei tilausvuorokaan tule kalliiksi henkilöä kohden, ja vuorolla saa rauhassa nauttia allastiloista, muistuttaa kunnan liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

– Uimahallin omat vesijumpparyhmät ovat kaikille avoimia, ja soveltuvat kaikenkuntoisille liikkujille. Uimakoulujakin on taas tulossa, ilmoittautumisia varten kannattaa seurata uimahallin Facebook-sivuja.

Seniorisalilla neuvontaa

Kuntosalille on tulossa työikäisille kuntosalikurssi ja seniorisalille neuvontatuokioita 5.2. alkaen.

– Seniorisalilla olen helmikuussa maanantaisin klo 14–15 ohjaamassa, jolloin voi tulla kysymään neuvoa. Työikäisten kuntosalikurssi on tulossa myös maanantai-iltoihin, paikkana on uimahallin sali. Työikäisten kurssille otetaan ennakkoilmoittautumisia vastaan.

Heti ensi viikolla uimahallin kuntosalilla on saatavilla erityisohjausta, kun perjantaina 2.2. uimahallin salilla vietetään penkkiperjantaita. Iltapäivällä voi omaan penkkaamiseen saada pro-vinkkejä penkkipunnerruksen Euroopan mestarilta. Penkkipunnerrus on hyvin tekninen laji, ja maksiminostoihin voi helposti saada lisäkiloja hyvän tekniikan avulla. Hyvä tekniikka ehkäisee myös urheiluvammojen syntymistä.

– Tammikuu oli haasteellinen ulkoiluhaasteen kannalta. Luonto oli kaunis ja luminen, mutta pakkaset paukkuivat siihen malliin, että monena päivänä esimerkiksi koululaisten liikuntatunnit pidettiin sisällä hiihdon ja luistelun sijaan. Pakkasten välissä oli taas runsaslumisia päiviä, jopa useamman päivän lumisadejaksoja.

Tiistai-iltojen luistelukerhojakaan ei saatu aloitettua heti ensimmäisellä kerralla kovan pakkasen vuoksi.

– Toivotaan, että hyvää talvista ulkoilukeliä on vielä helmi- ja maaliskuussakin.

Ladulle.fi:stä latu- ja kaukalotiedot

Kunta on saanut kokeiltavaksi Ladulle.fi –verkkopalvelun. Siihen lisätään nyt latuja sitä mukaa, kun niitä ajetaan. Kullasvuoren ladut palvelusta jo löytyvätkin. Sieltä näkee myös kirkonkylän kaukaloiden ajantasaisen tilanteen.

– Palveluun saadaan päivitettyä ajankohtaiset latutiedot helposti suoraan puhelimella. Kuutamohiihtoa on suunniteltu perjantaille 23.2. juuri sopivasti hiihtoloman aloitukseksi. Paikka on vielä avoin, koska jäälatuja ei ole vieläkään saatu ajettua.

– Pyrimme edelleen parantamaan tiedottamista liikuntapalveluista. Ladulle.fi -palvelun käyttöönotto on yksi näistä toimista. Toisinaan voi suuresta yleisöstä tuntua, ettei ajankohtaista tietoa ole saatavilla, sillä tiedotusta hoidetaan muiden töiden ohella, silloin kun toimistoaikaa on. Kunnan hyvinvointipalveluiden Facebook-sivut kannattaa ottaa seurantaan. Myös kunnan nettisivuja yritetään pitää ajan tasalla mahdollisimman hyvin. Koska nettisivuille ei esimerkiksi latutietoja voida päivittää ns. ulkotyöpisteeltä, on Ladulle.fi-palvelun käyttöönotto tässä asiassa kokeilunarvoinen juttu.

Arkeen Voimaa –ryhmä on käynnistymässä ennakkotietojen mukaisesti helmikuussa, mutta paikkoja voi vielä kysyä suoraan soittamalla Sari Hokkaselle 044 719 5877. Ryhmässä käsitellään yhdessä hyvinvoinnin eri osa-alueita ja harjoitellaan käyttämään itsehoidon työkaluja, joiden avulla jokainen voi tehdä arjestaan mielekkäämpää ja sujuvampaa.