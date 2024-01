Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin asti ★

Presidentinvaaleissa äänestetään jo toista päivää. Ennakkoon voi äänensä antaa Padasjoel­la kirjastossa: tänään torstaina ja huomenna perjantaina klo 10–16, lauantaina ja sunnuntaina 10–14, maanantaina 10–16 ja tiistaina 10–20.

Vaalit eivät järjesty tuosta vain, vaan niiden eteen on tehty töitä jo melkein vuosi. Keskusvaalilautakunta piti ensimmäisen Presidentinvaaleja koskevan kokouksensa 22.11.2023 ja valitsi vaalitoimitsijat ennakko- ja kotiäänestykseen.

Kunnan työntekijöitä vaalijärjestelyihin osallistuu yhteensä kuusi, lisäksi mukaan on saatu värvättyä pari aiemminkin vaalitoimitsijana toiminutta padasjokelaista. Viime viikolla pidettiin sekä ennakko- että vaalipäivän kenraaliharjoitus Kuntalassa ja testattiin vaalijärjestelmiä.

– Onneksi ei ole tullut mitään isompia muutoksia vaalimenettelyyn tai järjestelmiin, huokaa hallintojohtaja Jyri Mäntylä, keskusvaalilautakunnan sihteeri, jolla on vaalitöistä kokemusta muualta.

– Ja onneksi meillä on enimmäkseen kokenut porukka vaaleja järjestämässä. Se sujuvoittaa ja säästää paljon aikaa.

Pirkka Ahola johtaa keskusvaalilautakuntaa, joka varsinaisena vaalipäivänä 28.1. hoitaa käytännön vaalitoiminnan kirjastossa. Marraskuussa lautakunta muotoili vaalikuulutuksen, joka julkaistiin entiseen tapaan myös paikallislehdessä.

Minna Mäkelä ja Jyri Mäntylä vaalien kenraaliharjoituksissa torstaina. Kuntalassa testattiin etukäteen mm. tulosten laskentajärjestelmää ja palautettiin samalla mieliin vaaleihin liittyvät tehtävät.

Kuntalassa on 15 työntekijää ja kun heistä lähes puolet on kiinni vaaleissa, on normitoiminnassa pakostikin tilapäistä vajausta. Vähintään kaksi vaalivirkailijaa päivystää vaalihuoneistossa aina kerrallaan: toinen on rekisteröi äänestäjän vaalitietojärjestelmään ja toinen hoitaa äänten vastaanoton.

– Soittopyyntöjä tai mieluummin sähköpostiviestejä voi lähettää, vastaamme kyllä sitten kun ehdimme, vakuuttaa taloussihteeri Minna Mäkelä.

– Aina tämä on yhtä jännittävää, vaikka monet vaalit on jo tehty. Joka vuosi ei ole yhtään ja joinain vuosina kuten nyt, on useammat.

Henkilökortti mukaan

Mäkelä muistuttaa äänestäjiä ottamaan kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan äänestyspaikalle.

– Tiedot menee automaattisesti oikein, kun voi käyttää lukijalaitetta, eikä tarvitse näpytellä tietoja koneelle. Eikä muutenkaan kannata huudella henkilötunnuksiaan ääneen kaikkien kuullen.

Mäkelä on jo syksyllä syöttänyt pohjatietojärjestelmään äänestysvirkailijoiden ja äänestyspaikan tiedot, jotka tulevat myös äänestyskortteihin. Itse järjestelmään pitää merkata, keillä on oikeus sitä käyttää ja poistaa ne, kenellä oikeuksia ei enää ole.

Kuntaan on myös tilattu vaalitarpeistoa kuten äänestysohjeet ja liput kuorineen. Äänestyspaikalle on huolehdittava lisäksi mm. kyniä; suurennuslasi oli vielä viime viikolla hukassa, mutta eiköhän sekin vaalien alkaessa ole paikoillaan. Äänestyskoppeja on entiseen tapaan kaksi ja lisäksi pyörätuolikävijöille oma invakoppi, jossa ehdokasluettelo on matalammalla. Äänestyksessä myös autetaan tarvittaessa.

Kotiäänestykseen oli maanantaihin mennessä ilmoittautunut kahdeksan henkilöä.

Äänten laskenta on presidentinvaaleissa mahdollisimman helppoa, kun ehdokkaita on vain yhdeksän. Kevään EU–vaaleissa tilanne on aivan toinen, kun ehdokkaita on eri ryhmissä kymmenittäin.

Pientä painettakin on erityisesti vaali-iltana, jolloin äänimäärät pitäisi saada mahdollisimman pian eteenpäin. Työ on kuitenkin tehtävä äärimmäisen huolellisesti virheiden välttämiseksi.

15.–28.1. kirjaston omatoimipalvelut ovat pois käytöstä. Omatoimen sulku jatkuu myös mahdollisen toisen vaalikierroksen ajan.