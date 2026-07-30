Saksofoni soi kirkossa ★

Muusikko Esa Pietilä konsertoi Padasjoen kirkossa torstai-iltana 6.8. Edellisen kerran saksofonitaituria on kuultu Padasjoella elokuussa 2023.

Pietilä (s. 1964) on kansainvälisesti arvostettu saksofonisti ja säveltäjä, joka tunnetaan erityisesti modernin jazzin, avantgarden ja nykymusiikin rajapintoja rikkovasta ilmaisusta. Hän soittaa pääasiassa tenorisaksofonia ja on luonut maineensa vahvana improvisoijana.

Pietilä julkaisi keväällä uuden, ylistetyn soolosaksofonialbumin nimeltään Defiance Solo Saxophone – ESA PIETILÄ. Viime aikoina hän on kiertänyt Suomen kirkkoja esittämässä sooloprojektiaan, jossa saksofoninsoittoon yhdistetään live-elektroniikkaa. Konserteissa kuullaan Pietilän omia sävellyksiä, sähköisesti rikastettuja virsi-improvisaatioita sekä variaatioita klassikoista.

Keväällä hän esiintyi maineikkaan Esa Pietilä Liberty Ship -kvartettinsa kanssa mm. April Jazz -festivaalilla. Hän tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisissä kokoonpanoissa, kuten improvisointia ja elektroniikkaa yhdistävässä triossa sveitsiläisen Franziska Baumannin ja virolaisen Mart Soon kanssa. Meneillään on myös duo-projekti nokkahuilisti Eero Saunamäen kanssa.

Pietilä on erittäin arvostettu sooloesiintyjä. Sävellyksissään hän yhdistää nykymusiikin rakenteita ja vapaata improvisaatiota. Hän on säveltänyt teoksia kamariorkestereille, big bandeille ja kuoroille.