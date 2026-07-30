Rintamamiestalon kuisti paloi Ala-Porasassa ★

Vapaa-ajan asuntona toimivan vanhan rintamamiestalon kuisti syttyi tuleen tiistaina 28.7. iltapäivällä Suomelantiellä Ala-Porasassa lähellä Pälkäneen rajaa.
Kuisti tuhoutui kokonaan, mutta tuli ei päässyt leviämään 70-neliöiseltä kuistilta itse rakennukseen.
Palon syttyessä paikalla oli talon asukkaita, jotka olivat myös itse aloittaneet alkusammutuksen. Hälytys tehtiin kolmen aikaan iltapäivällä.
Asukkaat tai sivulliset eivät olleet vaarassa palon aikana.
Asukkaiden aloittama sammutustyö pelasti talon muut osat tulelta. Palokunta sai palon tehokkaasti hallintaan saavuttuaan paikalle.
Palo luokiteltiin alunperin keskisuureksi paloksi ja pelastuslaitoksen kalustoa saapui paikalle useita autoja. Myös Aitoon VPK:n auto tuli apuun.
Pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.