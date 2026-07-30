Ravustuskauden alussa naaraat piileskelevät ★

Ravustus on alkanut tiistaina 21.7.

– Kauden alussa isoja koirasrapuja on tullut mertoihin, mutta isommat naaraat ovat vielä piilossa vaihtamassa kuortaan, kertoo Simo Jalli, joka tuntee ravut niin työnsä puolesta Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestarina kuin toiminimellisenä ravustajana.

Jalli myy osan ravuistaan tukkurille, joka noutaa rapuja kalasatamasta joka keskiviikko kauden ajan.

– Kun ravut pääsevät poikasistaan eroon, menee hetken aikaa ennen kuin alkaa ensimmäinen kuorenvaihto ja silloin ravut eivät liiku koloistaan, koska ovat hyvin alttiita saalistukselle.

Pienempää rapua tulee alkukaudesta, mutta alle 10-senttinen pikkurapu ei käy kaupaksi, eikä sitä sen vuoksi oteta ylös, vaan jätetään kasvamaan.

Kausi alkoi hyvin, mutta yleensä jossain vaiheessa tapahtuu taantuminen. Jalli kuitenkin ennustaa, että parhaat saaliit saadaan elokuun puolen välin paikkeilla.

Tänä kesänä vallinnut vesien alhaisuus ei käytännössä vaikuta ravustukseen. Täplärapu viihtyy joka tapauksessa syvemmissä vesissä. Sen sijaan kovat tuulet hankaloittavat pyyntiä. Jos tuulen suunta muuttuu jatkuvasti, täytyy myös rapumertoja siirrellä sitä mukaa. Säätilan puolesta pilvinen tuuleton päivä on paras ravustukseen. Lähinnä yöaktiivisena äyriäisenä rapu ei viihdy auringossa. Täplärapu tosin liikkuu myös päiväsaikaan.

Muista ulkoisista tekijöistä lämpötilalla on vaikutusta ravustukseen.

– Joinakin vuosina on ollut niin lämmintä, että lahtivedet ovat lämmenneet liikaa. Rapujen kuljetus vaikeutuu, koska säilytysastioiden vesi lämpenee nopeasti ja vettä pitäisi vaihtaa useammin. Ravut myös hakeutuvat syvemmälle kohti viileämpää vettä.

Lupia on Nyystölän osakaskunnalta ostettu muutamia satoja. Ravustajien määrässä on paljon vaihtelua alueellisesti. Padasjoella on muutama ravustaja, joka pyytää kaupalliseen käyttöön isompia määriä rapua, mutta pääasiassa ravustajat ovat vapaa-ajan harrastajia ja mökkiläisiä.

– Osakaskunnalle ravustusluvat ovat tärkeä tulonlähde. Verkkolupien ja katiskamerkkien osto on vähentynyt ja tehnyt rapumerkkien myynnistä entistä tärkeämmän.

Rapua pyydetään nykyisin lähinnä merroilla. Niin sanottua tikkuravustustakin voi tehdä. Siinä houkutellaan rapua tikun nokkaan kiinnitetyn syötin avulla ja kun rapu tulee syötille, nostetaan se haavinkaltaisella liipillä ylös. Puuha ei ole kovin tehokasta, mutta onhan se jännittävää iltahämärässä.

Ravustuksen SM-kilpailu kokoaa ravustuksen ystävät yhteen Mainiemelle 14.–16.8.