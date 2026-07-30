Iltarasteilla Kullasvuoressa ★

Päijät-Rastin Iltarastit suunnistettiin tiistaina 21.7. Kullasvuoressa puolipilvisessä säässä, lämpöasteita oli 19.
Rata A 3,2 km: 1) Niko Kallioinen 25.52, 2) Rasmus Mårtenson 26.19, 3) Juha Nurminen 28.19, 4) Sanna Tervakangas 32.26, 5) Kaisa Ara 34.23, 6) Pekka Hintsanen 34.40, 7) Jouko Snellman 34.51, 8) Mari Honkanen 36.09, 9) Pekka Vesala 41.08, 10) Markku Arola 45.36, 11) Pertti Salminen 47.05, 12) Markku Laurila 47.34, 13) Pekka Valtonen 48.36.
Rata B 2,3 km: 1) Kari Tammiaro 23.42, 2) Kirsi Vesterinen 26.03, 3) Erkki Mäki 31.36, 4) Karin Mårtenson 33.58, 5) Hannu Harkola 36.34, 6) Jouko Kontturi 46.56, 7) Eero Ikonen 50.54, 8) Eero Lampi 1.00.44 * Suvi Uusitalo * Hannu Lahti