Emilia Nieminen toimii työssään siltana Suomen ja Saksan välillä ★

Emilia Niemi­nen­ muutti Suomesta Saksan Ham­puriin vuonna 2020 au pairiksi. Hänen­ oli tarkoitus viettää siellä vain vuosi, mutta siitä lähtien hänen elämänsä on jakautunut kahden maan välille.

Hampurissa häntä yllätti eniten kaupungin vih­reys, puistot ja hyvät ulkoilumahdollisuudet.

Yritysedustaja Emilia Nieminen viihtyy Hampurissa.

Nieminen on syntyjään padasjokelainen. Hän kävi peruskoulun Padasjoella ja lähti sitten opiskelemaan Lahteen ammattikouluun, mutta asui kuitenkin edelleen Padasjoella. Nieminen on suorittanut nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkinnon sekä lastenohjaajan tutkinnon.

– Tällä hetkellä opiskelen LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Valmistumiseni on jo lähellä.

Nieminen on Padasjoella asuessaan tehnyt kesätöitä muun muassa päiväkodeissa, Nuokulla, jäätelökioskilla ja kaupassa. Syksyllä 2018 hän aloitti työt lahtelaisessa päiväkodissa, jossa työskenteli, kunnes lähti au pairiksi.

– Au pariksi lähteminen käynnisti elämäni ja työurani kansainvälisessä ympäristössä.

Hampurissa Nieminen asuu rauhallisella kerrostaloalueella puolen tunnin julkisen liikenteen matkan päässä kaupungin keskustasta. Syyskuussa hän on muuttamassa lähemmäs lentokenttää.

– Olen viihtynyt Hampurissa todella hyvin. Kaupunki on suuri, kansainvälinen ja vihreä. Täällä on paljon puistoja ja kanavia – luonnosta pääsee nauttimaan keskellä suurkaupunkiakin.

Hampurin satama. Kuva Emilia Nieminen.

Nieminen ei koe Saksan ja Suomen välillä olevan suuria kulttuurieroja. Suurin ero on hänen mukaansa se, että saksalaiset ovat suorasanaisempia. Myös työelämässä on eroja; työmatkat ovat usein pitkiä, joten vapaa-aikaa jää vähemmän, elämä on myös hektisempää kuin Suomessa. Ruokatauko pidetään usein vasta klo 13 tai sen jälkeen.

Vapaa-aika kortilla, sillä työpäivät ovat pitkiä

Tällä hetkellä Nieminen työskentelee SILTA Market Entry Germany -yrityksessä, jossa hän auttaa suomalaisia yrityksiä laajentumaan Saksan markkinoille.

– Työ on monipuolista ja kansainvälistä ja saan tehdä yhteistyötä sekä suomalaisten että saksalaisten yritysten kanssa. Työssäni käytän suomea, saksaa ja englantia.

Niemisen työhän kuuluu muun muassa toimiminen suomalaisyritysten edustajana Saksan messuilla esimerkiksi maistatuksissa ja tuote-esittelyissä. Hän vastaa myös yritys- ja delegaatiomatkojen koordinoinnista ja järjestämisestä Saksaan sekä osallistuu erilaisiin markkinointiprojekteihin.

– Työssäni parasta on sen monipuolisuus. On hienoa päästä auttamaan suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään ja toimimaan ikään kuin siltana Suomen ja Saksan välillä.

Vapaa-ajalla Nieminen kertoo viettävänsä paljon aikaa kaupungilla ja ystävien kanssa.

– Hampurissa riittää aina tekemistä.

Kotipaikkakunnalla parasta on kiireettömyys

Ainakin toistaiseksi työt pitävät Niemisen Hampurissa, mutta Suomi ja erityisesti Padasjoki ovat hänelle edelleen tärkeitä. Nieminen käy Suomessa aina mahdollisuuksien mukaan. Hampurista on helppo päästä Suomeen, sillä lento kestää alle kaksi tuntia.

Padasjoella Nieminen sanoo käyvänsä edelleen aina mahdollisuuksien mukaan lomilla. Silloin tärkeintä on viettää aikaa perheen, sukulaisten ja isovanhem­pien kanssa. Padasjoella parasta on Niemisen mielestä rauhallinen tunnelma ja kiireettömyys.

– Täällä voi vain olla ja nauttia arjesta ilman jatkuvaa kiirettä.

Suomesta ja Padasjoelta Nieminen kaipaa erityisesti tiettyjä ruokia ja raaka-aineita sekä sitä, kuinka helppoa Suomessa on esimerkiksi mennä uimaan luonnonvesiin.

– Käyn myös mielelläni esimerkiksi kaupassa katsomassa uutuuksia; suomalaista ruokaa ja herkkuja on Saksassa usein ikävä.

Nieminen arvostaa myös Suomen pitkälle kehittynyttä digitalisaatiota – monet viranomaistasiat hoituvat todella helposti verkossa. Myös ilmastointia tulee aika ajoin ikävä, sillä saksalaisissa asunnoissa harvoin on ilmastointia toisin kuin Suomessa.

Padasjoen kuulumisia Nieminen seuraa Padasjoen Sanomien verkkolehdestä. Myös perheen kautta hän saa kuulumisia Suomesta.

– Työni kautta pysyn muutenkin hyvin kärryillä Suomen tapahtumista, sillä keskustelemme niistä usein suomalaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Saksassa asuessa Nieminen kertoo oppineensa itsenäisyyttä, rohkeutta käyttää vierasta kieltä päivittäin sekä sopeutumaan erilaisiin toimintatapoihin.

– Samalla olen oppinut arvostamaan sekä suomalaista että saksalaista kulttuuria.