Viisi joutui veden varaan kun vene kaatui ★

Moottorivene kaatui kovassa aallokossa Päijänteellä maanantai-iltana 20.7.
Keskisuuressa vesiliikenneonnettomuudessa viisi pelastusliiveillä varustautunutta ihmistä joutui veden varaan Kellosalmella lähelä Siilinsaarta.
Veteen pudonneet onnistuivat kääntämään veneen takaisin oikein päin ja pelastautumaan läheisellä rannalla olevalle mökille. Ensihoito tarkasti onnettomuuteen joutuneiden kunnon. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan tullut.
Perjantaina 17.7. klo 21.30 palokunta hälytettiin sammuttamaan pientä rakennuspaloa. Kyseessä ei kuitenkaan ollut tulipalo, vaan pieni valaisin oli kärähtänyt oikosulun seurauksena. Omistajat katkaisivat sähköt, joten isompaa vahinkoa ei syntynyt.