Työttömyys aleni eniten Padasjoella ★

Hämeessä työttömyys on alentunut eniten Padasjoel­la. Vähennystä on vuodentakaiseen peräti 23 %.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 10,3. Työtä vailla oli 101 padasjokelaista, mikä on 31 vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Toukokuuhun verrattuna vähennys on neljä henkeä. Työttömistä 61 on miehiä ja kuusi alle 25-vuotiaita. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kesäkuussa 51.

Päijät-Hämeessä oli kesäkuussa 14 529 työtöntä työnhakijaa, mikä on 911 henkilöä ja 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 900 henkilöä enemmän kuin edelliskuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuun aikana Päijät-Hämeen kuntien työllisyyspalveluihin 600. Pamel Oy etsii teknistä tilauskäsittelijää/kalusterunkojen mallintajaa, apteekissa on yhä farmaseutin paikka auki ja Annu-sosiaalipalvelut hakee kotisiivoojaa Padasjoelle.