Torstaina heinäkuun 22. päivänä 1976 ★

Asikkalan terveysasema suljettu – Padasjoen vuodeosastolla tungosta. Vuodeosastolla on varsinaisesti 11 sairaansijaa, mutta potilaita on maanantaihin mennessä jouduttu ottamaan jo 17. Asikkalassa sairaansijoja on 25. Tilannetta on vaikeuttanut se, että Asikkalan kunnalliskoti ei ole vetänyt siinä määrin parempikuntoisia vanhuksia kuin Padasjoen kunnalliskoti. Ulkokuntalaisia on noin kolmannes ensiapuun tulevista.
Asuntohallituksen esittelijä tutustui Padasjoen tilanteeseen. Koiravuoreen nousee parhaillaan puolentusinaa omakotitaloa ja kaksi ennestään valmista sekä Taulun teollisuusalue. Arkkitehti Halsti suositteli kunnalle mieluummin pientaloja kuin useampikerroksisia vuokrataloja.
Kesävieraiden kirkkopyhänä lähes 120 sanankuulijaa.