Sata suunnistajaa kierteli Kullasvuorta ★

Kullasvuorta kierteli lopulta lähes sata suunnistajaa torstaina 16.7. EL:n valtakunnallisiin kilpailuihin oli ilmoittautunut määräaikaan mennessä 77 suunnistajaa, kunnes kisaa edeltävänä päivänä selvisi, että yksi ilmoittautumisia sisältänyt sähköposti oli hävinnyt. Pohjanmaalta oli tulossa toistakymmentä kilpailijaa lisää.

Kilpailunjohtaja Pekka Valtonen sai keskiviikkona kuulla, että osallistujaluettelosta puuttuu kokonainen pohjanmaalaisporukka. Ei muuta kuin soittamaan Padasjoen Kirjapainoon ja tilaamaan lisää karttoja.

– 93 on lopullinen luku. Miehiä kilpailee kahdeksan ja naisia viisi ikäsarjassa, kertoi Valtonen.

– Kisassa on edustettuna 15 piiriä Eläkeliiton 20 piiristä.

Valtonen toivotti kisaväen tervetulleeksi Kullasvuoren koulun pihalla. Myös EL:n puheenjohtaja Raimo Ikonen piti puheen ennen starttia.

– Suunnistus on upea laji, joka sopii kaikille ja kehittää ihmistä.

Ikonen puhui järjestötoiminnan merkityksestä yhteiskuntakentässä. Ikosen mukaan juuri yhteisöllisyys ja arjen onni ovat pitäneet Suomen onnellisuusmit­taus­ten kärjessä.

Padasjoen kilpailupaikka poikkesi aiemmista, sillä toiminnot olivat täällä hajallaan. Henkilökohtaisten sarjojen lähtö tapahtui liukuvasti noin kilometrin päässä koululta, Kellosalmentien varrelta. Mukana järjestelyissä oli myös Päijät-Rasti.

Suunnistajat lähtivät matkaan Kellosalmentien varrelta. Emit-laitteen ajanotto päälle, kartta sangosta ja menoksi. Kuumana kesäpäivänä vain yksi kilpailija kärsi nestehukasta.

Äkkinopiaa maastoa

– Äkkinopiaa. Kivikkoa ja rinnettä ylös alas. Vähän liian lyhyt rata: kun tekee yhden virheen, niin se siinä, kommentoi kokkolalainen naissuunnistaja.

Vetelistä asti tullut miessuunnistaja kertoi menneensä ”tarkasti ja hiljaa”.

– Karttaa lukemalla menin kaikki välit. Maasto oli hyvää, sen näkee siitäkin että on paljon liikuntauria.

Kisapäivä alkoi neljän tunnin ajomatkalla Keski-Pohjanmaalta Padasjoelle ja sama istunto odotti palkintojenjaon jälkeen kisapäivän iltana.

Suunnistaja, jonka tekopaikka oli kuulemma Padasjoella, tykkäsi kovasti vanhan kotipitäjän radoista.

– Tämmöiselle vanhalle ihmiselle aivan erinomainen maasto. Oli niin puhdas risuistakin, että onkohan siellä ollut talkoot.

Kolme vuotta sitten hän oli vähällä jo lopettaa koko suunnistuksen, kun polvi meni niin huonoon kuntoon.

– Olen sitä kotikonstein lääkinnyt ja nyt se antaa jo linkata.

Maali ja palkintojenjako oli Kullasvuoren koululla.

Eläkeliiton Padas­joen yhdistys sai kiittävää palautetta kisapäivästä. Maasto oli sopivan haasteellista, kisakeskus mainio ja erityismaininnan sai Modetin maukas keitto.