Ilmoilan rantatie kunnostettu ★

Kirkonkylän kyläyhdistys tarttui toimeen, kun kuuli Ilmoilan asukkailta että rantaan johtava tie kaipaisi kunnostusta.
Viime viikolla Maanrakennus Ahonen sorasti ja tasasi parisataa metriä pitkän tienpätkän Valkamantieltä Kirkkolammin rantaan: kunta kustansi tien alkupätkän liikennemerkille asti ja kyläyhdistys loppupään. Olli Holsti kunnosti talkoilla rantatien sivupolun, joka tulee Valkamantien toisesta mutkasta.
Heinittynyt kevyen liikenteen väylä oli paikoin epätasainen ja sateella liukas. Rannan käyttäjillä on ollut talkoohenkeä niin, että tie on pysynyt käyttökunnossa. Kalevi Rantanen on jo vuosia pitänyt ruohonleikkurilla kasvillisuuden matalana.
– Eihän siitä muuten olisi päässyt kulkemaan. Se on ollut vähän hunningolla koko reitti: kiitos kyläyhdistykselle, että nyt saatiin kunnon kulku hienolle rannalle, kiittelee Rantanen, joka myös raivasi reunoja, jotta maansiirtokoneet pääsevät paikalle.
Ranta on ollut käytössä ainakin 1990-luvulta, jolloin Ilmoilan asuinalue rakentui. Ilmoilan uimapaikka on ollut Kirkonkylän kyläyhdistyksen vastuulla jo muutaman vuoden, kun kunta halusi luopua rannan ylläpidosta. Pari vuotta sitten yhdistyksen ilmoilalaisjäsenet talkoilivat rannalle uuden laiturin.