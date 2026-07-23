Costellon keikalla kuultiin Popeda-hittejä ★

Kaikkien tuntema Popedan kitaristi ja biisintekijä Costello Hautamäki esiintyi keskiviikkona 15.7. Keinuhongan Böndebileissä.

Hautamäki esiintyi ensi kertaa Padasjoella.

Kolmeosaisen Böndebilesarjan aloitti Jore Marjaranta 8.7. ja päätti Annika Eklund 22.7.

Costellon trubaduurikeikalla yleisö sai hoilata Keinuhongan tunnelmallisessa riihessä täysin palkein mukana, kun tamperelainen rokkari esitti Popeda-hittejä toinen toisensa perään. Settiin mahtuivat niin Kersantti Karoliina, Matkalla Alabamaan kuin Punaista ja makeaakin.

Illan aikana kuultiin myös yksi uusi biisi sekä levyttämätön Popeda-kappale bändin alkumetreiltä, jolloin yhtyeen juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneet jäsenet haikailivat julkisuuden perään. Mausteena mukana oli hiukan myös Irwiniä ja Hurriganesia.

– Mies ja kitara -keikalla yleisö kuulee Popedan kappaleet syntyasussaan. Ei mulla olohuoneessa ole bändiä ollut säveltämässä, kyllä ne ovat syntyneet kitaraa näppäilemällä, to­tesi Costello, joka esiintyi tietääkseen ensi kertaa Padasjoella.

Vuodesta 2002 asti soolokeikkoja tehnyt mies ei mieti keikkasettiään tarkkaan etukäteen.

– Aikalailla hatusta vetelen. Soittaa osaan vaikka kuinka paljon kappaleita, mutta sanat ovat eri asia, täytyy vähän miettiä, että minkä kappaleen sanat muistan, sanoo kuutisen sataa trubaduurikeikkaa tehnyt mies.

Vain kesäkeikkoja

Costello keikkailee nykyisin vain kesäaikaan, talvikeikkailu on jäänyt taakse jo 15 vuotta sitten. Talvisaikaan hän keskittyy uusien biisien tekoon sekä akkujen lataamiseen.

– Nykyisin kun asustelemme rouvan kahdestaan, niin lähdemme pimeään aikaan jonnekin etelän lämpöön pidemmäksi aikaa jos rouvalla sattuu olemaan lomaa.

Takana ovat vuodet, jolloin keikkaa painettiin ympäri vuoden epäinhimillisiin työaikoihin.

– Siitä sitten monta kertaa lähdin suoraan viemään lapsia tarhaan tai kouluun, kertoo kahden pojan isä.

Nykyisin onneksi osa keikoista alkaa aiemmin kuin puolen yön aikaan. Festaripromoottorikin on alkanut myydä Popedan keikkoja heti alkuun, jotta porukka saadaan alueelle tapahtuman alkaessa. Popeda on Costellon mukaan suomifestareiden juhlamokka.

Kolme päivää aiemmin Costello esiintyi Popedan kanssa Nokia Areenalla Pate Mustajärven muistokonsertissa. Ja vastakohtana seuraava esiintyminen oli trubaduurikeikka maaseudulla entisessä riihessä.

– Bändin kanssa tehtäviä keikkoja ja trubaduurikeikkoja ei voi vertailla keskenään, ne kutkuttavat eri hermoja selkärangassa. Teen myös keikkaa vanhusten palvelutaloihin Pirkanmaan alueella. Olen kolmekymppisille pojilleni sanonut, että käyn näin etukäteen katsomassa minne itse haluaisin asumaan, kun en enää pärjää kotona. Olen sanonut myös, että kun olen vaarin ikäinen eli 93-vuotias ja jos asun palvelukodissa, pojat saavat pitää huolen siitä, että siellä käy trubaduuri soittamassa Popedaa ja Hurriganesia kerran viikossa, minä maksan.

Vastapainoksi työlleen Costello hakeutuu vapaa-ajallaan luonnon rauhaan. Hän purjelautailee Tampereen järvillä.

– Surffaaminen on hauskaa, koska se on vähän voima- mutta myös taitolaji. Viisikymppisenä ostin myös kajakin ja skeittilaudan. Melontaa harrastan vieläkin, mutta skeittaaminen sai jäädä 4-5 vuoden harrastamisen jälkeen: totesin, että se on vähän riskaapeli harrastus kitaristille.

Costellon mukaan melonta on meditatiivista: aallot tulevat vastaan melonnan tahtiin.