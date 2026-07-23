Aijakan Ajot kasvatti suosiotaan ★

Jo muutamana vuotena Auttoisilla järjestetty tapahtuma keräsi noin 70 ajoneuvoa, mikä on tähänastinen ennätys.

Kulkuneuvojen lukumäärä on kasvanut joka vuosi, mikä kertoo tapahtuman onnistuneen. Naurua, iloa, talkoohenkeä ja kaikenkarvaisia ajopelejä riitti Kievari Aijakan pihapiirissä nytkin.

– On ollut hyvä porukka tekemässä, ja auttoislaisia on ollut liikenteen valvojina tänäkin vuonna, Vesa Rouvila kiittelee.

Tapahtuma syntyi aikoinaan Rouvilan ja Päivi Taipaleen ideasta, jossa lähtökohta oli, että auttoislaiset ja muutkin padasjokelaiset pääsisivät esittelemään ajoneuvojaan. Tavoite saavutettiin, ja väkeä on tullut muualtakin.

Toinen tärkeä seikka on, että Aijakan Ajoissa ajoneuvoja ei panna paremmuusjärjestykseen. Siksi pisteitä ei jaeta eikä voittajia julisteta.

– Jokainen ajoneuvo on yhtä arvokas, koska se on omistajalleen tärkeä, Rouvila summaa.

Tapahtuman seremoniamestarina toiminut Juha “Juice” Kuronen antoi erityiskiitokset Rouvilalle ja Taipaleelle sekä talkoolaisille. Ilmassa leijui myös lupaus ensi vuoden Ajoista.

Vanhin henkilöauto vuodelta 1932

Hämeenkoskelta Aijakan Ajoihin saapunut Jarkko Laaksonen oli ajanut Auttoisille amerikkalaisen Ford A-mallin avolava-auton vuodelta 1932. Auto lienee ollut vanhin tapahtuman henkilöautoista tänä vuonna. Se ei kuitenkaan ole museorekisterissä, sillä kaikki Laaksosen autot ovat normaalissa tieliikennekäytössä.

Jarkko Laaksonen ja Ford A pickup vuosimallia 1932.

Laaksonen on käynyt kerran aikaisemminkin Aijakan Ajoissa, mutta siitä on jo muutama vuosi aikaa. Vastaavia autotapahtumia järjestetään hänen mukaansa paljon, mutta nykyään hän itse ei ehdi käydä niissä niin usein kuin aikaisemmin. Tosin Aijakan Ajoja edeltävänä viikonloppuna hän kävi Viron Haapsalussa autotapahtumassa kaverinsa kyydillä. Ford A avolava ei ollut mukana Virossa tällä kertaa.

Selviää, että Laaksosella on tällä hetkellä Viisi amerikkalaista autoa. Muitakin on, ja kaiken kaikkiaan­ hän omistaa toistakymmentä autoa ja pari moottoripyörää.

– Se on hulluutta, Laaksonen naureskelee.

Mutta autoja kertyy, jos takana on harrastusta reilusti yli 30 vuotta. Kattavaan autoharrastukseen tarvitaan myös oma tai vuokrattu talli tai halli, jossa on tarpeelliset välineet, ja sellainen Laaksosella on käytössä. Hän toivoo vain, että ehtisi harrastuksensa pariin useammin.

Täydellinen loma

Auttoisten kesäasukkaat Marko Hämäläinen ja Saila Vihtari tulivat Aijakan ajoihin aivan sattumalta.

– Oltiin menossa mökille, ja oli pakko tulla katsomaan, mitä täällä tapahtuu.

Hämäläinen ja Vihtari ovat jo kolmatta kertaa vuokramökissä Auttoisilla ja viihtyvät hyvin. Viikko mökkilomaa on tältä kesältä takana. Kylä tulee tutuksi vähitellen.

Kehuja pariskunnalta saavat myös kirkonkylän Kullasvuoren lenkkireitit ja kuntoportaat.

– On ollut täydellinen loma. Ollaan ostettu muikkuja ja savustettu niitä. Todennäköisesti tulemme tänne ensi vuonnakin.

Traktorilla Vesijaolta

Teuvo Koskela toi Aijakan ajoihin Vesijaolta jo tutuksi tulleen traktorinsa. Nyt Koskela unelmoi traktoriin kiinnitettävästä niittokoneesta.

Teuvo Koskela ajeli Aijakkaan Vesijaolta.

Leevi Uitto tuli Aijakan Ajoihin vaarinsa Jorma Uiton kanssa. Leevi toi näytille omistamansa ja korjaamansa mönkijän Derbi 50CC vuosimallia 1987.

– Käytännössä purin tämän palasiksi ja kokosin uudelleen, kertoo Uitto, joka on ollut pienestä pitäen kiinnostunut moottoreista ja sähköistä.

Myös lisävalot ovat Leevin käsialaa. Mönkijän kunnostamiseen on kulunut oma aikansa.

– Aloitin värkkäämään tätä, kun olin 6–7-vuotias.