Tour de Bifurkaatio gravel-pyöräilijöille ★

Sahtimarkkinoilla oli jaossa upouusi Lahden seudun pyörämatkailukartta, jossa Padasjokikin on mukana. Karttaa saa matkailuinfosta.

Pyörämatkailukartassa on kaksi reittiä Padasjoella: 71 km:n gravel Tour de Bifurkaatio ja 36 km Padasjoen pieni kyläkierros. Kyläkierros kulkee Taululta Auttoisille, Romolle, Arrakoskelle ja takaisin kirkonkylälle. Bifurkaatiojärvi Vesijaon kiertävä lenkki kiekkaa pidennettynä Kasiniemen kautta.

Taitellussa esitteessä on reittikartan lisäksi lista pyöräilijäystävällisistä majoitusyrityksistä matkan varrella, alueen pyörähuolloista, -vuokraamoista ja -myymälöistä, kahviloista, leirintäalueis­ta, pyöräpuistoista ja pump track -paikoista, uimarannoista, saunoista sekä luonto- ja retkeilykohteista.

Lähtöpaikkasuosituksina ovat Padasjoella Laivaranta, Taulu ja Keinuhongan tila Auttoisilla. Mielenkiintoisina kohteina on Padasjoelle merkattu Taruksen alue, Auttoisten kylän kulttuurimaisema, Laivaranta ja Kullasvuori sekä Kelvenne ja Päijänteen kansallispuisto.