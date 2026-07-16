Torstaina heinäkuun 15. päivänä 1976 ★

Syksyyn mennessä on Padasjoelle tarkoitus saada ensimmäiset pienliikenneväylät. Kellosalmentien väylään tutustuivat Padasjoen kunnan TVL:n Hämeen piiritoimiston edustajat.

Kunta rakentaa kolmannen vuokratalon. Kunta on saanut rakentamista varten 1,125 milj. markan aravalainan. Rakennustyöt aloitetaan syyskesällä ja asumaan päästään kevättalvesta. Talo rakennetaan entisten vuokratalojen viereen kirkonkylän puolelle. Rakennuksesta tulee yhtä suuri 21 asunnon talo ja samanmallinen kuin 2 aikaisempaa. Padasjoen asuntotilannetta helpottaa myös Brusilan lähelle sähkölaitoksen entiselle varastoalueelle nouseva rivitalo. Siihen tulee 14 asuntoa: 2 suurempaa kahdessa kerroksessa olevaa päätyhuoneistoa ja 8 yksiötä ja 4 kaksiota. Vaikka Padasjoelle on tulossa tänä vuonna n. 20 omakotitaloa, 10 kovan rahan omakotitaloa ja aravalainoja myönnettiin yli 10 omakotitaloa varten, ei täällä vielä asuntopula hellitä.

Toritulla päällystetään tietä. Viime viikolla alettiin Arrakosken Vehkajärventien päällystys.

Pesäpalloharrastus kasvussa – Lahden piiri leirillä Tarusjärvellä. SVUL:n Lahden piirin pesäpallojaosto piti neljättä koulutusleiriään 40 nuorelle.