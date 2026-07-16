Supersankaruus päätyönä jo 10 vuotta ★

Padasjoen kylänraitin kesätorikausi käynnistyi perjantaina 10.7. kuin tilauksesta jälleen kesäiseksi kääntyneessä kelissä.

Keskustorin kojuista parissa oli vakiomyyjät leipomuksineen ja kaksi myyjää oli asettunut torin toiselle laidalle: toinen myi itsetekemiään kortteja, toinen hyvinvointituotteita.

Torikahvilassa riitti asiakkaita heti kello viidestätoista alkaen. Heinäkuun alun sadekeli oli juuri vaihtunut helle­lukemiin ja torilla oli lämmin tunnelma.

Torilava sen sijaan loisti tyhjyyttään. Se huolestutti paitsi toriemäntää ja myyjiä, myös paikalle kertyneitä lapsiperheitä. Ei kai vaan SuperSam ole unohtanut!

Eihän toki. Torikahvilan isäntä Pasi Ahola tiesi kertoa, että lastenesitys oli sovittu alkavaksi klo 15.30. Pienen tauon jälkeen olisi Hämähäkkimies-esitys, ja viideltä vielä illan toinen SuperSam.

SuperSam oravakaverinsa Teppo Terävän kanssa johdatti torikansaa kohti aarretta. Ensin pakattiin kuvitteellinen reppu ja sitten lähdettiin jahtiin. Välillä puhallettiin saippuakuplia ja tehtiin poppareita.

Ylöjärveläinen Sami Viitala oli jo toisena kesänä lastenesityksen päätähti Padasjoen torilla.

– Olen ollut supersankari päätyökseni jo 10 vuotta. Tein lasitehtaalla lasihommia 13 vuotta ja kun työ loppui, opiskelin lasten liikuntaa. Nämä SuperSam-esitykset on osallistavaa lasten musiikkiliikuntaa, kertoi Viitala.

– Musiikki on omaa, pari ystävää on tehnyt ne SuperSamille. ”Teppo Terävän reppureissut” löytyy myös levyltä sanoitusten kera.

Viitala on liikunta-alan yrittäjänä vieraillut sadoissa päiväkodeissa, kouluissa ja kaikenikäisten tapahtumissa. Padasjoki ei sinänsä ole erityisen tuttu, mutta vael­lusharrastuksen kautta Päijänteen kansallispuisto kylläkin:

– Olen menossa viikon päästä vaeltamaan Päijänteelle, reittialuksella Kelventeellä ja siellä yö tai pari.

Toriperjantait jatkuvat heinäkuussa

Huomenna perjantaina 17.7. Kesätorilla soittelee haitariaan asikkalalaismuusikko Teemu Harjukari, seuraavana padasjokelainen Lasse Kossila ja viimeisenä toripäivänä kesäasukas Heikki Ruokonen.

Pitsinkutojat vierailevat

31.7. Heinänmaan Pitsinkutojat ry ulottaa kesäkiertueensa Padasjoelle. Maakuntakiertueen tavoitteena on nostaa esiin pitsinkudonnan historiaa ja houkutella uusia harrastajia mukaan toimintaan.

– Heinämaalla puhutaan pitsinkudonnasta, vaikka kyseessä onkin pitsinnypläys, kertoo puheenjohtaja Pirjo Nissinen.

Heinämaan pitsinkuto­jien Pitsitupa sijaitsee Orimattilan keskustassa, jossa yhdistyksellä on kesänäyttely. Pitsiaarteita voi bongata myös ympäristöstä. Yhdistys tekee kesän aikana ympäristötaidetta, jota voi etsiä samaan tapaan kuin geokätköjä tai maalattuja kiviä.