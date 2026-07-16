Matonpesupaikka käytössä hankala ★

– Kiitos uudesta matonpesupaikasta mutta miksi altaat ovat niin korkeal­la, että­ joutui hakemaan kotoa rappusen, että ylettyi pesupuuhiin?

Voisiko esim. Padaspaletti tehdä sinne korokerappuja tämmöisille alle 160 cm pyykkäreille? Pesuritilät myös huonot, kun niitä ei enää pysty liikuttamaan eteen taakse. Voisi käyttää helpommin uutta putkeakin mistä vesi­ tulee hienosti suoraan ma­ton päälle, nyt vain yhteen kohtaan mattoa ja altaan pesukin hankalaa, kun ritilä kiinteä. Ja vesiletkut on­ jo murtuneet kiinnityskoh­dista, kun asennettu ihan väärin.

Pesurimuija