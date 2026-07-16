Makeita mansikoita riittää vielä ★

Mansikan pääsato alkoi tänä vuonna aika rivakasti ja kesti muutaman viikon.
– Median uutisointi osui juuri sopivaan aikaan, joten ihmiset osasivat alkaa pakastamaan mansikoita ja meidän kaikilla myyntipisteillä myytiin hyvin viiden kilon laatikoita, kertoo Alexandra Anttila TuoreTorilta.
– Marja on ollut tänä vuonna todella makea ja hyvälaatuinen: viime viikon sateet vaurioittivat satoa kovalla kädellä, mutta onneksi pääsato ehdittiin poimia. Nyt poimitaan myöhäisempiä lajikkeita, kevään istutukset ovat raakilevaiheessa. Tunnelivadelmaa on Vesijaolla poimittu pieniä eriä jo muutaman viikon, mutta ensi viikolla päästään korjaamaan pääsatoa.
– Kesätyöntekijöitä meillä on melkein 30; paikallisia nuoria sekä kausityöntekijöitä Ukrainasta.
Kesää on jäljellä vielä useita viikkoja ja tilalla työt jatkuvat pitkälle syksyyn mm. perunannoston merkeissä. Perunamarkkinat järjestetään 19.9.