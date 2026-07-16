Kasiniemen Kokkopirtillä juhlitaan lauantaina ★

Kyläkalaasi juhlistaa Päijät-Hämeen Vuoden Kylää
Päijät-Hämeen Vuoden Kyläksi 2026 valitussa Kasiniemessä järjestetään maakunnallinen kyläjuhla, Kyläkalaasi, tulevana lauantaina 18. heinäkuuta.
Juhlan näyttämönä toimii kylän sydän, talkoilla kunnostettu kylätalo Kokkopirtti. Tapahtuma kokoaa yhteen kyläläiset, osa-aika-asukkaat ja maakunnan yhteistyökumppanit juhlistamaan pienen mutta pippurisen kylän saavutuksia.
Juhlaohjelma käynnistyy klo 17.30 korvapuustikahveilla Kokkopirtin pihapiirissä. Iltakuudelta juhlaohjelma starttaa kasiniemeläislasten musiikkiesityksellä ja ajatuksilla Kasiniemestä. Illan aikana kuullaan onnittelupuheenvuoroja Padasjoen kunnalta, Päijät-Hämeen Liitolta, OP Järvi-Hämeeltä sekä Päijät-Hämeen Kyliltä.
Musiikista vastaavat Niilo Syväoja sekä Simo Salmela, joiden esittämänä kuullaan muun muassa oma Kasiniemi-valssi. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Silvonen jakaa kyläyhdistyksen kiitokset ja muistaa kylän ansioituneita toimijoita.
Virallisen osuuden jälkeen ilta jatkuu tanssin tahdissa, josta vastaa Tuulikki Järvi orkestereineen. Juhlan anniskelusta huolehtii Modetti.
Juhlan järjestää Kasiniemen kyläyhdistys yhdessä Päijät-Hämeen Kylien kanssa. Kyläkalaasi järjestetään vuosittain Päijät-Hämeen Vuoden Kylässä.
– Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita juhlimaan yhteistä saavutusta ja nauttimaan aidosta kasiniemeläisestä kylätunnelmasta!
Kasiniemessä tapahtuu jo aiemmin saman päivänä. Perinteisessä toripäivässä Kokkopirtin pihamaalle tulee taas monenmoista torikojua, puffetti, TuoreTorin tuotteita, kirppistavaraa, lammastilan tuotteita ja poniajelua/ratsastusta, vanhoja koneita ja kenttäpelejä. Lasten onkikisa alkaa klo 12 Ylävirralla.