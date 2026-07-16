Auttoisten lentiskenttä laitettiin talkoilla kuntoon ★

Nyt pääsee taas Auttoisillakin pelaamaan lentopalloa. Joni Etelälahti ja Juho Valonen talkoilivat kahteen mieheen kylän beach volley –kentän pelikuntoon.

– Siinä on ollut kenttä, mutta se oli päässyt sen verran heinittymään, ettei siinä varmaan ainakaan 4–5 vuoteen ole ollut pelejä, kertoo Valonen.

– Kunta toimitti hiekat, verkon ja rajanauhat.

Uusittu kenttä meni heti perjantaina valmistuttuaan käyttöön. – Kyllä se heti sai kiitosta.

Valonen ja Etelälahti tekivät kentälle myös pituushyppypaikan. Auttoisten nurmikentällä on ennestään kuularingit, jotka kaipaisivat myös kunnostusta. Pesäpallon peluumahdollisuus on: kunnan puolesta maalataan kentän rajat joka kevät ja kunta myös hoitaa nurmikonleikkuun.

– Mukavaa, että kunta panostaa sivukyliinkin. Kiitokset Hyvösen Anssille, joka hoitaa hommat hienosti.

Saman kentän toisessa päässä on kylän leikkipuisto.

Kenttätalkoot saivat alkunsa, kun Jonin veli Perttu ryhtyi puuhaamaan verkkoa kentälle, jonka jälkeen todettiin itse kentän kaipaavan kohennusta.

Etelälahti perusti avoimen WhatsApp-ryhmän, johon toivotaan pelihaluisia liittyjiä. Niin pystyy helposti sopimaan, milloin pelataan ja ketkä pääsevät mukaan.

– Kaikki on tervetulleita pelaamaan Auttoisten kentälle, ihan mistä päin tahansa. Toivotaan, että sillä olisi nyt sitten kovaa käyttöä, ettei heinity uudestaan. Oma peliväline mukaan, palloja siellä ei ole.