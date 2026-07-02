Kotiseututalon kesänäyttely aukesi ★

Kutsuvieraita tervetulleeksi toivottamassa olivat kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi, kunnan hallintojohtajan viransijainen Susanna Hietala, Maria Virtanen Padasjoen matkailusta, hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela ja projektityöntekijä, museotutkija Päivi Repo.

Kotiseututalon yhteistyökumppanit ja Lelumuistoja – sata vuotta leikkiä -näyttelyn kokoamiseen osallistuneet juhlivat tiistaina näyttelyn kutsuvierasavajaisia aurinkoisessa säässä.

Lelumuistoja -näyttely on osa Padasjoen lasten ja nuorten teemavuotta 2026. Leluja on Saksalan kartanosta sekä kahdestakymmenestä muusta padasjokelaisesta yksityiskokoelmasta.

– Tämä on harvinainen näyttely siinä, että kaikki näyttelyesineet on saatu lainaan tavallisilta ihmisiltä. Olen tyytyväinen, että esineitä on runsaasti ja että ne ovat keskenään erilaisia. Niiden takana on ihania tarinoita,

näyttelyn käsikirjoittanut museotutkija Päivi Repo kertoo.Vain näyttelyn rekvisiitta, kuten pöydät tai kalusteet, ovat kunnan omasta museoesinekokoelmasta.

Saksalan kartanosta leluja on löytynyt erityisen paljon, joten niille on omistettu oma huone. Näyttelyyn ne lainasi Saksalan isäntä Christian Creutz.

Karin Backlund on ollut vapaaehtoisena puhdistamassa ja huoltamassa niitä.

– Se on tarkoittanut paljolti hellävaraista imurointia ja pyyhkimistä, Backlund kertoo ja muistuttaa, että vanhoja esineitä puhdistettaessa on oltava erityisen varovainen.

Kartanosta on muun muassa kahden hevosen keinutuoli Hirmu ja Valta, joka kertoman mukaan meni helposti ympäri. On myös aitonahkaisia eläinleluja kuten vuohi ja keinuhevonen.

– Minulle on ollut erityinen ilo se, että leluilla on nähty arvoa ja että niitä on säilytetty. Lelujen omistajat ovat ymmärtäneet, että esineet ovat arvokkaita, Päivi Repo kiittelee.

Aino Maaranen esittelee näyttelyä vierailijoille.

Kuluminen kertoo siitä, että lelut ovat olleet omistajilleen rakkaita



Näyttelyn leluihin sisältyy kulttuuri- ja paikallishistoriaa. Monet ovat kuluneet leikeissä, mikä osoittaa niiden olleen omistajilleen rakkaita: Amerikan tädiltä saadun nuken hiukset ovat paljosta leikkimisestä lähteneet, pehmolelujen karvat kuluneet pois.

Jokaisella lelulla on tarina, joka liittyy omistajansa henkilökohtaisiin muistoihin. Näitä tarinoita on tuotu esille myös näyttelyteksteissä.

– Lelu ei ehkä näytä enää hirveän hienolta, mutta se on silti ollut kaikkein rakkain, Repo sanoo.

Lelut heijastavat aikaansa ja joka ajalla on omanlaisensa leikkikalut. Monet niistä liittyvät toisiinsa ollen osa laajempaa paikallishistoriaa.

Lelumuistoja – sata vuotta leikkiä on Kotiseututalon tämän kesän päänäyttely, mutta sen yhteydessä on myös yhden huoneen käsittävä Beckerska-näyttely.

Yleisölle näyttely avautui keskiviikkona, heinäkuun 1. päivänä. Se on avoinna 8. elokuuta saakka ke-pe klo 11–15 ja la klo 10–13. Näyttelyn aukioloaikoina Kotiseututalossa toimii Padasjoen 4H-yrittäjien kesäkahvio.

Päheet museot -teemaviikolla museo on avoinna myös Sahtimarkkinalauantaina klo 13–16 ja elokuussa ennen Arwids­son-seuran kesäluentoa 7.8. klo 15–17.

Näyttelyyn on vapaa pääsy, mutta kävijät voivat tukea museotoimintaa vapaaehtoisella pääsymaksulla.