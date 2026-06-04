Uusi hallintosääntö elokuussa ★

Padasjoen kunnan hallintosääntöä päivitetään. Elokuun alusta voimaantulevaa uusi hallintosääntö on tarpeen kunnan organisaatiomuutosten vuoksi.
Teknisen toimialan osalta hallintosääntöön on lisätty pykälät kiinteistöpäälliköstä ja infrapäälliköstä, sivistystoimessa sivistysjohtajan ja rehtorin tehtävät on yhdistetty.
Tietohallintoa koskevat uudet pykälät sisältävät määräykset rekisterinpitäjyydestä, automaattisesta päätöksenteosta ja kyberturvallisuudesta.
Organisaatio- ja johtamisrakennetta on juuri uudistettu siirtymällä palvelualuemalliin. Palvelualueina ovat konsernipalvelut ja sivistyspalvelut.
Talousvastuu on siirretty hallintojohtajalta kunnanjohtajalle. Teknisen johtajan tehtävät on jaettu hallintojohtajan sekä infra- ja kiinteistöpäälliköiden kesken.
Uudessa säännössä on myös täsmennyksiä kuten se, että tekninen lautakunta toimii vesihuoltolain mukaisena viranomaisena. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja.
Raportointikäytäntöä on muutettu siten, että raportointi tehdään jatkossa neljä kertaa vuodessa aiemman kolmen sijaan.