Talouden seurantaan enemmän huomiota ★

Padasjoen kunnanhallitus merkitsi arviointikertomuksen ja tilintarkastuspöytäkirjan tietoonsa saatetuksi maanantaina 1.6. Valtuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan ensi maanantaina 8.6.

Tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2025 lukuunottamatta teknistä johtajaa, joka on vastannut teknisen lautakunnan alaisesta toiminnasta. Teknisellä puolella lautakunta kiinnitti huomiota merkittäviin talousarvioylityksiin sekä talouden seurannan ja ohjauksen puutteisiin. Vastuuvapaus voidaan myöntää tekniselle johtajalle, mikäli valtuusto hyväksyy kyseiset ylitykset.

Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta toteaa, että kunnassa jäätiin merkittävästi asetetusta tavoitteesta. Sen mukaan kunnanhallituksen tulee luoda menettelyt, joilla havaitaan taloudessa tapahtuvat muutokset ajoissa ja niihin reagoidaan tarpeeksi voimakkaasti ja raportoidaan valtuustolle läpinäkyvästi.

Elinkeinojen kehittämisestä lautakunta lausuu, että vuoden 2025 tavoitteet eivät olleet kovin konkreettisia ja mitattavia, eikä vuoden aikana saavutettu juurikaan uutta. Lautakunta edellyttää vahvempaa panostusta elinkeinoihin.

Positiivisena lautakunta pitää erityisesti kirjaston lainaus- ja kävijämäärien kasvamista ja tavoitteiden toteutumista. Varhaiskasvatuksesta lautakunta haluaa itsearviointia ja raportointia toimintakertomukseen.

Katujen peruskorjausta ja kunnossapitoa on toteutettu ”varsin vähäisissä määrin”.

Teknisen toimen merkittävästä määrärahaylityksestä (323 tE, 112 %) lautakunta toteaa, että tuloarviomuutos olisi tullut saattaa valtuuston päätettäväksi

– Määrärahojen seurantaa tulee kiinnittää tarkempaa huomiota ja saattaa muutostarpeet viivytyksettä toimielinten käsiteltäväksi, todetaan arviointikertomuksessa.

Kunnan toimintakate toteutui 263 tuhatta euroa talousarviota heikompana ja tilikauden tulos oli 626 tE alijäämäinen. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelmanmukaiset poistot vain 37-prosenttisesti. Investointeihin varatuista 2,5 ME:sta jäi käyttämättä 1,4 ME.

– Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että myös investointimäärärahat budjetoidaan realistisesti ja niin, että ne kyetään toteuttamaan talousarviovuoden aikana.

Tulorahoitus ei ole riittänyt lainojen hoitoon. Omavaraisuusaste oli hyvällä tasolla (81,2 %).