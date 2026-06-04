Sähköasema remonttiin heinäkuussa ★

Padasjoen sähköasema uusitaan kesällä alkavassa saneerauksessa. Vuonna 1984 rakennettu asema Syrjäntakana on käyttöikänsä päässä ja kasvava sähkönkäyttö vaatii lisää kapasiteettia.

Uudistus lisää myös alueen toimitusvarmuutta merkittävästi. Noin 2,5 miljoonan euron saneerauksessa aseman päämuuntajateho nousee 16 MVA:sta 25 MVA:aan.

– Hankkeen suunnittelutyöt ja valmistelevat toimenpiteet ovat olleet käynnissä viime vuoden syksystä saakka. Varsinaiset projektin tekniset suunnittelutyöt on aloitettu loppuvuonna 2025. Padas­joen sähköaseman saneerauksen suunnittelu ja työt maastossa alkaa arviolta heinäkuussa. Projektin arvioitu valmistumisaika on tämän vuoden joulukuun puoleen väliin mennessä, sanoo hankkeen projektipäällikkö Arttu Kaprali Elenialta.

Projektissa rakennetaan uusi 110 kV:n johtokenttä ja uusi asemarakennus.

– Rakennettavaan johtokenttään tulee uusi päämuuntaja perustuksineen, uudet 110 kV mittamuuntajat ja erottimet, lisäksi vanhalta johtokentältä siirretään 110 kV katkaisijat uuteen kenttään. Päämuuntajan perustus sisältää suljetun allasrakenteen, jonka mitoituksessa on huomioitu päämuuntajan öljymäärä. Uuteen asemarakennukseen tulee kokonaan uusi 20 kV kojeisto. Nykyinen loistehon kompensointireaktori siirretään sähköaseman sisällä ja liitetään uuteen kojeistoon. Sähköasemalle rakennetaan myös uusi maasulkuvirran kompensointilaitteisto ja aseman omakäyttösähköä varten omakäyttömuuntaja, tämän lisäksi nykyinen maasulkuvirran kompensointilaitteisto jätetään myös käyttöön.

Urakassa puretaan teknisen käyttöiän päässä olevat päämuuntaja ja muuntaja-allas, nykyinen 110kV kytkinlaitos kaikkine laitteineen pois lukien katkaisija, joka siirretään uuteen kenttään, muuntaja-altaalla oleva portaali ja kenttäköydet, nykyinen asemarakennus kaikkine laitteineen, kaapelointeineen ja perustuksineen, sekä vanha 50 m korkea teräsristikkotietoliikennemasto kokonaisuudessaan.

– Projektissa sähköaseman layout päivittyy rakennettavien ja purettavien laitteiden mukaisesti; sähköaseman komponenttien paikat siirtyvät aseman aidatun alueen sisällä ja päämuuntaja, sekä asemarakennus perustetaan eri kohtaan. Lisäksi sähköasema-alueelle tehdään parempi huoltotieverkosto, joka helpottaa jatkossa asemallamme tehtävää kunnossapitoa. Rakennettavien komponenttien ja rakennusten pohja- ja maatyöt tehdään kokonaan uusiksi, minkä lisäksi koko muulle sähköasema-alueelle tullaan vaihtamaan pintamaat. Sähköasemaa ympäröivä aita ja porttikin uusitaan kokonaisuudessaan urakassa.

Projektin lopputuloksena alueen sähkönjakelun varmuus paranee käyttöikänsä lopussa olevien laitteiden päivittyessä täysin uusiin ja nykyaikaisiin laitteistoihin.