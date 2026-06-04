Onnittelut kaikille Padasjoen pienlukion ylioppilaille! ★

Olette saavuttaneet tärkeän etapin ahkeruudella, sitkeydellä ja omalla tavallanne kulkemalla.

Ylioppilaaksi valmistuminen on merkittävä etappi ja alku uusille mahdollisuuksille. Kulkekaa rohkeasti kohti omia unelmianne, luottakaa osaamiseenne ja muistakaa, että jokainen matka rakentuu omannäköiseksi.

Toivotamme teille iloa juhlapäivään, menestystä tulevaisuuteen ja paljon unohtumattomia hetkiä. Rohkeutta ja menestystä tuleviin opintoihin, työhön ja kaikkiin niihin unelmiin, joita lähdette tavoittelemaan.

Moni teistä suuntaa nyt uusiin opintoihin ja uusiin maisemiin. Samalla toivomme, että muistatte paikan, jossa olette käyneet koulunne, kasvaneet ja ottaneet ensimmäisiä askeleita kohti aikuisuutta. Juuret eivät sido – ne kantavat.

Nauttikaa tästä hetkestä – se on ansaittu.

Mira Vilkman