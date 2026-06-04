”Lyseolaiset” koolla Mainiemessä ★

Nyystölän ”lyseosta” peruskoulunsa vuonna 1976 päättäneet tapasivat toisensa 50 vuoden jälkeen.

Tapaaminen pidettiin Mainiemi Caravan alueella, jota pyörittää yksi luokkalaisista. Silloin oppilaita luokalla oli 37.

Luokkatapaamisessa oppilaita oli paikalla 15 ja lisäksi kaksi opettajaa: Hannu Hartman ja Heikki Koivula. Osa oli estynyt saapaumasta paikalle ja 10 meistä on jo poistunut keskuudestamme.

– Teimme kierroksen entisellä koululla Nyystölässä ja Maakeskessa Pamel Oy:n tiloissa, jonka perustajat olivat samassa koulussa, kertoi mukana ollut.

– Vietimme yhdessä hauskan ja viihtyisän päivän/illan Mainiemessä. Yllätykseksemme saimme nähdä ja kuulla aikoinaan toinen toisistamme tekemiämme kronikoita, jotka opettaja Hannu Hartman oli säilyttänyt.