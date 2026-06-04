Engbergille MM-kultaa penkkipunnerruksesta ★

N40-sarjan alle 69-kiloisissa kilpaillut Mari Engberg lähti penkkipunnerruksen MM-kilpailuihin Varsovaan sarjansa rankingkärjessä ja lunasti odotukset.

Kunto oli kohdillaan:

– Valmistautuminen sujui hyvin, kun päästiin talven pienen notkahduksen jälkeen uudestaan vauhtiin. Kisaan lähdettiin luottavaisin mielin. Lentokoneeseen ostin energiatiheää, kevyttä evästä: minimunkkeja ja karkkeja, sillä paino oli kohdillaan hyvissä ajoin ennen kisaa.

Mari Engberg ja MM-palkinto­saalista.

102,5 kiloa oli padasjokelaisen aloitus ja peli ratkesi jo toiseen nostoon (107,5 kg). Viimeiseen laitettiin 112,5 kg, joka sivusi Engbergin ennätystä kolmen vuoden takaa.

– Se tuli tosi kevyesti, vähän harmittaakin ettei laitettu tankoon 115 kiloa. Tuttu maajoukkuehuollon porukka antoi välittömän palautteen vikan noston jälkeen, että oli vähän turhan kevyttä ja helppoa.

Lisäksi Suomen 40-vuotiaiden naisten joukkue otti joukkuekultaa ja Engberg oli lisäksi kolmanneksi paras nostaja kaikista 40-vuotiaiden painoluokista pisteillä mitattuna.

Kuhinaa kilpailulavan takana Puolan Varsovassa toukokuun loppupuolella.

Maailmanmestaruus oli Engbergille toinen. Seuraava tavoite on saada tuplat eli voittaa myös elokuun EM-kisoissa Liettuassa.

Engbergin valmentaja otti keväällä kokeiluun aivan uuden treeniohjelman, joka sisälsi paljon pitkiä sarjoja kovalla volyymillä.

– Hyvä ystäväni Pauliina Suomela siirtyi 50-vuotiaiden sarjaan ja teki kisoissa oman ennätyksensä 117,5kg alle -76kg:n sarjaan, joka on myös Euroopan ennätys. Antaa uskoa itsellekin, että tuloskehitys on mahdollista vielä pitkään.