Elinvoimaohjelma valtuustoon ★

Padasjoen kunnan elinvoimaohjelma vuosille 2026–2030 on valmistunut ja menossa valtuuston käsittelyyn.

Vuosina 2026 ja 2027 otetaan käyttöön säännöllinen yrityskierros, jossa kunnan johto ja viranhaltijat vierailevat 20–30 yrityksessä vuodessa. Lisäksi perustetaan yritysfoorumi ja toteutetaan elinvoimakysely sekä vuosittainen yritystyytyväisyyskysely. Vähintään 10 työntekijän yrityksille nimetään vastuuyhteyshenkilö kunnasta.

Keskustan kehittämishankkeessa elävöitetään kirkonkylän kylänraittia.

Kärkihankkeet mukana

Marraskuussa päivitetyn kuntastrategian ”Muutakin kuin Mummola” kaikki 8 kärkihanketta liittyvät kunnan pito- ja vetovoimaan.

”Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella” –kärkihanke sisältää kylätoiminnan tukemista. Vapaa-ajan asukkaat halutaan integroida osaksi Padasjoen yhteisöä.

”Edesautamme uuden työn syntymistä” merkitsee kunnan toimimista aktiivisesti yritysten kanssa, mutta myös tonttien kaavoittamista, nuorten yrittäjyyttä ja mikroyritysten toimintamahdollisuuksia. Ohjelmaan on kirjattu, että kunta kehittää vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuutta tehdä etätyötä ja yrittää Padasjoella.

”Satama eläväksi – Päijänteestä vetovoimaa” lisää satama-alueen saavutettavuutta, palveluita ja virkistys­käyttöä.

”Hyvinvoiva Padasjoki – toimintakykyä kaikille” edistää kuntalaisten terveyttä ja liikunnallista elämäntapaa kaikissa elämänvaiheissa. Ohjelman mukaisesti kunta tarjoaa monipuoliset ja saavutettavat puitteet toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

”Padasjoen polku – osaamista yhden katon alla” on uuden koulun hanke. ”Luonto elämänlaatuna – asumisen ja matkailun elinvoima” tarkoittaa luonnon puhtauden ja maisemallisten arvojen hyödyntämistä kaavoituksessa, asumisessa ja matkailun kehittämisessä sekä mm. talousmetsien kestävää käyttöä.

”Vetovoimainen Taulun risteysalue – uutta yrittäjyyttä ja tilaa” –kärkihanke kehittää erityisesti valtatien risteysalueen liikennejärjestelyjä. Alueen elinkeinoelämän edellytyksiä vahvistetaan ja aluetta rakennetaan vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Alueen ilmettä uudistetaan kaavoituksen keinoin ja aluetta markkinoidaan aktiivisesti kunnan käyntikorttina.

”Näkyvä, toimiva ja houkutteleva Padasjoki” pitää sisällään keskusta-alueen kasvojenkohotuksen. Ohjelmassa on myös vuokra-asumisen laadun ja mahdollisuuksien parantaminen, asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen sekä päätöksentekokulttuurin ja keskusteluilmapiirin kohentaminen.

Ohjelma sisältää elinvoiman vision, jonka mukaan vuonna 2030 Padasjoki on yritysmyönteinen, yhteisöllinen ja luonnonläheinen kunta, jossa arki on sujuvaa ja jossa ihmiset ja yritykset voivat kasvaa ja kehittyä. Keskeisiksi toimialapainopisteiksi on määritelty matkailu, uusiutuva energia sekä maaseutuelinkeinot. Strategisina tavoitteina ovat mm. paikallisen yrittäjyyden ja työpaikkojen vahvistaminen, kunnan veto- ja pitovoiman lisääminen, kestävän kehityksen edistäminen, toimivan arjen turvaaminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. Ohjelmassa korostetaan avointa ja luottamuksellista yhteistyötä, luottamusta ja kokeilukulttuuria. Toimenpideohjelmassa on mm. valokuituverkon ja digitaalisten yhteyksien kehittäminen.

Elinvoimaohjelman keskeinen periaate on, että kunta ei yksin rakenna elinvoimaa, vaan toimii edellytysten luojana, mahdollistajana ja aktiivisena kumppanina. Kunta ko­koaa ja vahvistaa verkostoja, sujuvoittaa toimintaympäristöä sekä tukee yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden aloitteellisuutta.