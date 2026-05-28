Yrittäjäkyselyn tulokset surkeat ★

Juurijulkaistun Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset ovat Padasjoen osalta synkeät. Vain viidessä kunnassa koko Suomessa kokonaisarvio on huonompi kuin Padasjoella.

Padasjokelaisyritykset ovat kyselyn mukaan enimmäkseen tyytymättömiä kuntaan kutakuinkin kaikilla osa-alueilla. Yrityksiä ei otetaan riittävästi huomioon valmisteluvaiheessa ja 61 % on sitä mieltä, että kunnan päätöksenteko ei ole avointa tai tehokasta. Kohdassa ”yritykseeni on oltu riittävästi yhteydessä” 52 % on erittäin tyytymättömiä.

Asuinpaikkana Padasjoki on hyvä. Vakuuttavat 67 % on sitä mieltä, että kunnan ei pidä liittyä yhteen naapurikunnan kanssa.

Enemmän kuin neljä viidestä vastanneesta arvioi, että kunta on onnistunut uusien yritysten saamisessa huonosti.

Lähes 12 000 yrittäjää vastasi valtakunnalliseen yrittäjäkyselyyn, jonka tulokset julkistettiin 20.5. Kunnallisjohdon seminaarissa. Padasjoelta paikalla olivat yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Birgitta Heino-Toivonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Toivonen. Kuntabarometri julkaistaan joka toinen vuosi.