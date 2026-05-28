Uuden ylioppilaan mielestä Padasjoen lukio on hyvä paikka opiskella ★

Auttoislainen Saana Ihalainen on yksi Padasjoen kymmenestä tämän kevään uudesta ylioppilaasta. Viisi ainetta kirjoittanut Saana on tyytyväinen saavuttamiinsa tuloksiin.

– Ihan odotusten mukaan meni. Kirjoitin syksyllä ruotsin ja psykologian, keväällä äidinkielen, yhteiskuntaopin ja englannin.

Kirjoitusten hajauttaminen syksylle ja keväälle oli Saanan mukaan oikea ratkaisu.

– Pystyi keskittymään kerralla muutamaan aineeseen.

Varsinaista haaveammattia tuoreella ylioppilaalla ei ole koskaan ollut. Kouluaineista eniten häntä kiinnostivat psykologia ja yhteiskuntaoppi.

– Yhteishaussa hain opiskelemaan sosionomiksi Lahteen ja Hämeenlinnaan.

Tulevan kesän hän aikoo lomailla kotosalla.

– Äiti varmaan keksii minulle jotain pientä puuhaa.

Peruskoulun jälkeen oli selvää jatkaa opintoja lukiossa ja nimenomaan Padasjoen lukiossa.

– Meitä oli mukava pieni porukka ja pienen ryhmän etu on se, että saa helpommin apua opintoihin, jos tarvii.

Saanan hyödynsi lukion tarjoaman ilmaisen ajokortin.

– Kesän aikana olisi tarkoitus saada kortti käteen. Aion ottaa muutaman ajotunnin vielä ja sitten suorittaa teoriakokeen ja inssin.

Ihalaisen perheellä on lauantaina tuplajuhlat, sillä Saanan isosisko Minda valmistui juuri kauppatieteiden maisteriksi.

Saanalla on lauantaina pidettäviin ylioppilasjuhliin jo lakki ja mekko hankittuna.

– Juhliin tulee sukulaisia ja kummit, kertoo vapaa-ajallaan piirustusta harrastava Saana.