Torstaina toukokuun 27. päivänä 1976 ★

Tämän vuoden Padasjoki-palkinto annettiin taiteilija Enni Idille. Palkinnon jakaa Padasjoen Lions Klubi ansioituneelle padasjokelaiselle, joka on jollakin tavalla edesauttanut alueemme kehitystä tai tehnyt pitäjäämme tunnetuksi rajojemme ulkopuolella.
Kolmannes laudaturylioppilaita. Padasjoen lukiosta kirjoitti tänä vuonna 21 abiturienttia. Kirjoitukset menivät verrattain hyvin. Laudaturin yleisarvosanaksi sai kuusi oppilasta. Yksi reputti. Kevään uudet ylioppilaat Padasjoen lukiosta: Varpu Aaltonen, Jukka Alén, Esa Hemmilä, Armi Hynninen, Heljä Häkkä, Eija Härkönen, Leena Jaakkola, Teija Kaipola, Mikko Kallioinen, Marja Kaurén, Anneli Kivi, Jaana Lampinen, Reijo Rajulin, Heini Saarinen, Arja Salo, Kirsi Schildt, Kristiina Suppula, Timo Sutinen, Marianne Taipale, Pekka Toija.
Kuukauden aikana putosivat Padasjoen synkät työttömyysluvut sadasta 66:een. Näistä on pakkolomalaisia 4 ja kaikki miehiä. Kaikkiaan työttömistä työnhakijoista oli 8 naista. Työttömistä oli 29 rakennusalalta. Työttömiä metsureita oli 13.