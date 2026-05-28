RapuRock Mainiemeen elokuussa ★

SM-Rapu kokoaa ravustuksen ystävät yhteen Päijänteen maisemiin 14.–16.8.
Rapuviikonloppu käynnistyy perjantaina Mainiemi Caravanin alueella avajaisilla ja ravustuksella, joka jatkuu lauantaille asti.
Rapuohjelmaa on lauantaina Mainiemen sahalla koko päivän, mm. kalastuskilpailu, rapukoulu, sokkosoutu sekä muuta hauskaa tekemistä koko perheelle. Päivä huipentuu palkintojenjakoon, illalliseen ja iltaan RapuRockin merkeissä.
Uutuuskonserttitapahtumassa esiintyvät metallibändi Dissemination Itävallasta, covereita soittava bilebändi Vinhits Helsingistä ja rockia, iskelmää ja rautalankaa coveroiva Avaruusmehukomppania Lahdesta.