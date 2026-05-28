Padasjoen Taitaja9-joukkue Suomen kolmanneksi paras ★

Padasjoen joukkue sijoittui upeasti pronssille valtakunnallisessa Taitaja9-finaalissa viime viikolla. Konkariinat teki historiaa, sillä koskaan aiemmin ei padasjokelaisjoukkue ole yltänyt edes finaaliin saati mitalisijoille.

– Hienostihan se meni. Voitettiin alkuerä ja välierä, ja päästiin suoraan finaaliin, sanoo Anni Rantanen.

Anni, Sara ja Meeri eli Konkariinat menestyi valtakunnallisessa kilpailussa.

Meeri Taipaleen mukaan tehtävät vaativat kädentaitoja ja päättelykykyä. Sara Kortelainen arvioi, että ohjeiden lukeminen ja nopea omaksuminen oli se haastavin juttu koetilanteessa, jossa kello kävi ja tuomari vahti silmä kovana ryhmäläisten toimintaa.

– Oli useampi tehtävä, jossa meidän joukkue pääsi ensimmäisenä jatkamaan eteenpäin. Mitä muiden suorituksia katsoi niin moni ei lukenut ohjeita, mikä kostautui, kun tehtävä meni väärin ja aikaa meni hukkaan.

Ysiläistyttöjen tavoite oli voittaa toinen Hämeen joukkue, forssalaiset pojat. Hämeelle tuli kuitenkin myös hopeaa, kulta meni Turkuun.

– Tärkein tavoite oli pitää hauskaa ja nauttia kokemuksesta. Olihan voitto mielessä ja alkuerien voiton jälkeen alettiin jo puhua, että olisihan nuo Jopot (pääpalkinnot) ihan kivat. Ei ne toisaalta olisi taksiin kuitenkaan mahtuneet.

Pronssitrio sai 150 euron lahjakortit kukin ja tuotekassin. Tytöt uskovat hyvän yhteishengen vaikuttaneen myönteisesti kisamenestykseen ja ryhmästä myös löytyi monenlaista osaamista ja tietotaitoa.

Konkariinat ovat kaikki olleet 4H-yrittäjiä ja myös NYT-yrittäjiä. Jokainen aikoo myös jatkaa opintoja syksyllä kotikunnan lukiossa.

– Kesätöitä Visapuistossa ja S-marketissa, ja siskoa tapaamaan Norjaan, kertoo Meeri.

Anni perusti 13-vuotiaana 4H-yrityksen, joka on tänäkin päivänä aktiivisesti toiminnassa. Kesätyöpaikkoja hänellä on yritystoiminnan lisäksi kaksi, Särkiön marjatila ja Padaskukka.

– Vähän kuuluu kesään lomailuakin.

Sara Kortelainen on tehnyt töitä kotona Heinjoen mansikkatilalla. Kesätöissä hän on lisäksi pari viikkoa ABC:llä.

Kolmikko kiittelee Padasjoen hyvää opetusta alakoulusta lähtien. Saadut opit ovat kantaneet nyt valtakunnalliseen menestykseen. Ensin he voittivat Lahden alueen paikalliskilpailun, jossa oli 74 joukkuetta, siitä aukeni reitti Hämeen aluekilpailuun, josta kaksi parasta sai finaalipaikan. Konkariinat oli hämäläisjoukkueista toiseksi paras.

Ensimmäinen Taitaja9-finaalipaikka Padasjoelle

Opettaja Vesa Koskinen kuvailee 2-päiväistä kilpailua todella jännittäväksi. Suomen 36 parasta joukkuetta taistelivat mitaleista Tuusulassa, jossa myös ammattialojen opiskelijat kisasivat paremmuudesta. Kyse ei ollut mistään pikkutapahtumasta, sillä Tuusulan jäähallissa kävi yhteensä 50 000 ihmistä.

– Padasjoen joukkue on päässyt 4 kertaa finaalikisaan ja paras sijoitus oli tähän mennessä kahdeksas. Alun perin kilpailussa on ollut osallistujia noin 10 000 ja sieltä on sitten karsintojen kautta edenneet parhaat eteenpäin.

Konkariinojen joukkue oli jo toista kertaa mukana kilpailussa, sillä 8. luokalla he jäivät aluekisassa niukasti valtakunnan finaalin ulkopuolelle. Osa tehtävistä on sellaisia, että niihin pystyy ennakolta valmistautumaan: Taitaja9-tehtäväpankissa on sata tehtävää.

– Pitää olla huolellinen, vaikka nopeus ratkaisee.

Kuuden joukkueen mitalitaisto striimattiin suorana ja Padasjoella kouluväki jännittikin ruutujen ääressä Konkariinojen puolesta. Suoritusten jälkeisissä haastatteluissa padasjokelaiset esiintyivät edukseen ja Konkariinat saivatkin kiitosta käytöksestään ja esiintymisestään.

Youtubessa voi käydä katsomassa kisatunnelmia: https://www.youtube.com/@Taitajatapahtuma