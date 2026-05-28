Lukiolaisporukka rakensi saunalautan ★

Kahden vuoden projekti valmistuu sopivasti kevätlukukauden lopussa ja lukiolaisryhmä saa saunalauttansa vesille. Yhtä mittavaa rakennushanketta ei tiettävästi Padasjoen kouluhistoriassa ole.

Lauttaidea syntyi poikaryhmässä yhdeksännellä luokalla ja toteutus alkoi lukion junnuvuonna. Koululle hanke sopi hyvin, onhan Padasjoen lukiossa veneilylinja. Sponsoreiden avulla kulut saatiin pidettyä aisoissa: paikallisten yritysten avustuksella lauttaan tuli mm. ponttoonit, kiuas ja perämoottori.

– Lisäksi on käytetty kekseliäisyyttä ja kierrätetty esimerkiksi koululta löytynyt vanha ruokalan oppilastiski lauderungoksi, kertoo opettaja Vesa Koskinen.

Ensiksi tehtiin ovet, ikkunat ja eristetyt seinät elementteinä teknisen työn luokkahuoneessa. Kakkosluokan syksyllä alettiin tekemään koulun takapihalla kattoa ja runkoa.

– Saatiin viime hetkellä katto hinattua paikoilleen ennen lumentuloa. Lauteet tehtiin talvella ja lumen lähdettyä ryhdyttiin tekemään saunan sisustusta, katon eristystä ja terassin kaiteita. Portaat katolle ja veteen hitsattiin. Lisäksi asennettiin savupiippu, lukot ja saranat.

Alkuviikosta oli vielä ratti asentamatta. Iso operaatio on edessä loppuviikosta, jolloin lautta on määrä saada hinattua koulun etupihalle ja siellä nosturilla kyytiin. Venepaikka on vuokrattu Nyystölän venerannasta, jonne se pitää ajaa Laivarannasta. Neitsytmatkaan on varattava aikaa, sillä lautta etenee kävelyvauhtia.

– Sitten vasta, kun se on vedessä, näkee miten olemme onnistuneet. Ponttoonien lisäys on kuitenkin mahdollista.

Lukion kaksi teknisen käsityön kurssia eivät riittäneet projektiin, vaan yli puolet töistä on tehty kerhon puitteissa koulupäivän jälkeen.

Poikkeuksellinen projekti monin tavoin

Lautta on tiettävästi suurin Padasjoella koskaan toteutettu kouluprojekti. Yli 20 vuotta Padasjoella opettanut Koskinen ei tiedä, että kouluprojektia olisi koskaan myöskään toteutettu tällä tavalla: lähes koko luokka, kymmenkunta tekijää on yhden ison työn kimpussa.

– Haluttiin iso, yhteinen projekti.

Lautanrakentajilla ei juurikaan ollut aiempaa kokemusta saunalautasta. Visiona oli yhteinen hengailupaikka Päijänteellä.

Lautta on kooltaan noin 4×4,5 metriä, joten se ei vaadi rekisteröintiä.