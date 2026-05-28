Kyselyn tulos: liitos huononsi suhdetta seurakuntaan ★

Hollolan seurakunnan teettämässä kyselyssä kävi ilmi, että 58 % seurakuntalaisista pitää tavoittavimpana viestintäkanavana paikallislehteä. Toiseksi paras viestiväline on kotiin jaettava esite ja kolmantena netti.

Kun koko seurakunnan alueella 75 % kuuluu kirkkoon, Padasjoella lukema on vain 65 ja Kuhmoisissa 60. Kärkölän kirkkoon kuulumisprosentti on korkein, 78. Hämeenkoskella 76 % väestöstä kuuluu kirkkoon, Hollolassa 77.

Padasjoella on selvästi eniten ihmisiä, jotka ovat aikeissa erota kirkosta lähiaikoina. Puolet vastaajista on ainakin ajatellut eroa­mista. Vastaavasti enemmän kuin joka kolmas ei missään olosuhteissa liittyisi kirkkoon.

Hengellistä ohjelmaa seuraa kuitenkin hämmästyttävän moni padasjokelainen, peräti vähän yli puolet. Se on selvästi enemmän kuin Hollolassa, Kuhmoisissa ja Kärkölässä, mutta vähemmän kuin Hämeenkoskella.

Kyselyn perusteella seurakuntalaiset ovat eniten tyytyväisiä kirkollisiin toimituksiin ja siihen, että seurakunta pitää huolta historiallisista rakennuksista. Myös juhlapyhien ohjelmaan ollaan tyytyväisiä. Sen sijaan vain joka 5. on sitä mieltä, että seurakunta viestii asioista avoimesti ja aktiivisesti. 20 % on myös sitä mieltä, että seurakunta järjestää riittävästi toimintaa kaikille alueen asukkaille. Kaikkein huonoin tulos tuli arvioitaessa seurakunnan esilläoloa muissa kuin seurakunnan omissa tiloissa.

Padasjoen tyytyväisyysarvosana on 5,55, kun Hämeenkoskella se on 8,44. Mikkelin hiippakunnassa keskiarvo on 7,68.

Vastaajilta kysyttiin myös heidän omasta elämäntilanteestaan. Padasjoella 45 % vastaajista antaa arvosanan 9 tai 10 elämälleen. Keskiarvo on toiseksi korkein Hämeenkosken jälkeen ja selvästi suurempi kuin seurakuntien keskiarvo koko maassa.

Seurakunnan toiminnan vaikuttavuus on padasjokelaisten mielestä huonoa (28 % vähän tai ei ollenkaan vaikuttava). Padasjoella 59 % on sitä mieltä, että suhde seurakuntaan on heikentynyt liitoksen jälkeen. Hollolassa suuri enemmistö ei näe muutosta aikaisempaan.