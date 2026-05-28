Koulun teemapäivässä aiheena kulttuuri ja luonto­ ★

Maanantaina 25.5. Pappilanmäen koululla pidettiin teemapäivä. Päivän ohjelma oli luokkakohtaisesti hyvin poikkeava, mutta yhdistävänä teemana näkyi jossain määrin kulttuuri ja luonto.

Seitsemännen luokan päiväohjelmaan mahtui monenlaista. He kävivät kulttuurikävelyllä, jossa he tutustuivat koulun läheisyydessä oleviin kulttuurikohteisiin samalla bingoa pelaten. Tämän lisäksi he myös pelasivat pakohuonepeliä Seitsemästä veljeksestä.

– Pakohuonepeli oli minusta päivän hauskin osa, kertoo seitsemäsluokkalainen Viola.

– Siinä sai kokea jännitystä, kun oikeitakin lukkoja käytettiin.

Päivän kahdella viimeisellä oppitunnilla tehtiinkin sitten silhuettitöitä Suomessa sijaitsevista Unescon maailmanperintökohteista.

Kahdeksasluokkalaisilla teemapäivän aiheena oli metsä. Eija Sinkkonen ja Eetu Einiö Versowoodilta toivat terveiset metsäteollisuuden Mahdollisuuksien metsä -kampanjasta. Valtakunnallisen kampanjan tavoitteena on tutustuttaa oppilaita metsäalan työ- ja opiskelumahdollisuuksiin.

Terhi Mäkinen HAMI Hämeen ammatti-instituutista piti Evolla toiminnallisen opetuskokonaisuuden, jonka jälkeen nuotiokilpailun voittajajoukkue sytytti nuotion makkaranpaistoa varten. Iltapäivällä oppilaat istuttivat kuusen taimia Metsänhoitoyhdistyksen ja Metsämestarien opastuksella. Oheisohjemana Pekka Helminen kertoi päivän aikana metsistä ja niiden historiasta viime vuosikymmeninä.

Linja-autokuljetuksen maksoi Padasjoen Säästöpankkisäätiö.

Viimeisenä teemapäivänään peruskoulussa yhdeksäsluokkalaiset pelasivat lähes koko päivän Circula-kiertotalouspeliä, jossa oppilaat pääsivät suunnittelemaan vastuullisia kiertotalousyrityksiä. Kolmannella tunnilla he esittelivät yrityksensä muille ja pitivät pienen pitchauspuheen. Opettajat valitsivat sitten leikkimielisen voittajan esittelyjen ja myyntipuheiden perusteella.

Neljännellä tunnilla pörssilähettiläät Elena ja Henni kertoivat etäyhteyden välityksellä yhdeksäsluokkalaisille taloudesta ja sijoittamisesta. Lopussa aiheesta pidettiin Kahoot.