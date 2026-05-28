Kesäkuussa kunnan teemana leirit, leikkipuistot ja ulkoliikunta ★

Kunnan hyvinvointipalveluiden perinteiset päiväleirit järjestetään jälleen kesäloman ensimmäisellä ja toisella viikolla v. 2016–2019 syntyneille.

1.–5.6. klo 10–15 askarrellaan, liikutaan, uidaan ja nautitaan kesästä. Päiväleirillä on mahdollisuus myös maksulliseen aamu- ja iltapäivähoitoon. Leirimaksuun sisältyy ohjelma, lounas ja välipala sekä retki Korkeasaareen.

– Ilmoittautuminen päiväleireille on päättynyt, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella Nuokulta Paavolta, kerrotaan kunnasta.

Vesijaon-Porasan kyläyhdistys järjestää lasten pesäpalloillan maanantaina 1.6. Illassa opetellaan aluksi pienemmissä ryhmissä pallon heittoa ja kiinniottamista sekä lyömistä. Lopuksi pelataan muutama vuoropari pesäpalloa. Lisäksi koko perheen pesispelit Vesijaolla jatkuu tiistaisin klo 18.

Padasjoen Yritys järjestää yleisurheilun kesäkisat kolmena keskiviikkoiltana: 3.6., 17.6., ja 1.7. Ahjolan yleisurheilukentällä. Sarjoja on 3-vuotiaista ylöspäin. Ilmoittautuminen avautuu puoli tuntia ennen kisojen alkua.

Kasiniemen kyläyhdistys järjestää lauantaina 6.6. perinteisen maastojuoksutapahtumansa, jonka lähtö tapahtuu Kokkopirtin pihapiiristä. Sarjoja on kaikenikäisille ja ainakin lapsille mitali. Kyläyhdistyksen puffetti palvelee yleisöä.

Juoksentelujen jälkeen starttaa yhteispyöräilyt, joiden lenkit tehdään ohjatusti osallistujien iän, kunnon ja välineistön mukaan eripituisesti ja vaatimustasoltaan erilaisilla reiteillä.

Padasjokelainen Hotshots ry toimii järjestäjänä Etelä-Päijänteen tossulätkämestaruusturnauksessa satamassa lauantaina 6.6. Yleisölle on ilmaiset katselupaikat upeissa maisemissa Päijänteen rannalla.

Auttoinen-Neroskulman kyläyhdistys järjestää Lasten lauantain Avoimet Kylät –päivän yhteydessä lauantaina 13.6. Koko perheen tapahtumassa on luvassa monenlaista ohjelmaa ja tekemistä kuten poniajelua, herkkupuoti, kesäarvoituksia ym. Auttoisten leikkipuisto löytyy osoitteesta Aarnontie 57.

Ensimmäinen Evo-leiri

Hyvinvointipalveluiden kesäleiri järjestetään ensimmäistä kertaa Evon leirialueella. 8–14-vuotiaille suunnattu leiri kestää maanantaista 15.6. torstaihin 18.6. Osallistujilta toivotaan aiempaa leirikokemusta ja uimataitoa. Ohjelmaa on pienille ja isoille yhdessä ja myös erikseen. Evon leirialue mahdollistaa monia aktiviteetteja, ja kesäleirin ohjelmasta on tulossa monipuolinen, liikunnallinen ja ratkiriemukas. Leirimaksu sisältää kyydit Evolle, ruokailut ja ohjelman. Ilmoittautuminen päättyy 8.6. klo 15.

Hollolan seurakunta järjestää Kuhmoisten ja Padasjoen alueiden lapsille ”Ihan pihalla”-kesäleirin 16.–18.6. Leiri on tarkoitettu vuosina 2014–2018 syntyneille lapsille.

– Suomen kesäinen luonto kutsuu meitä olemaan rohkeasti ihan pihalla. Kartat ovat kadonneet ja kompassin suunta hukassa, mutta tällä leirillä ei tarvitse kuitenkaan pelätä eksyvänsä. Tärkeintä on yhteinen matka hyvässä porukassa! Ilmoittautumisia otetaan vastaan 7.6. mennessä www.hollolanseurakunta.fi.

Hyvinvointipalvelut järjestää huvipuistoretken Särkänniemeen 24.6. Bussi lähtee kirjaston edestä klo 10.30 ja retkeltä palataan n. klo 19.30. Hinta sisältää rannekkeen ja kyydin, alle 11-vuotiaat huoltajan seurassa. Ilmoittautumiset 19.6. mennessä viestillä (ilmoittajan nimi ja lähtijöiden määrä) Konsta Suokkaalle 0447202012.

Arrakosken kyläyhdistys järjestää kesäillan tanssit Raittiusseurantalolla lauan­taina 27.6. klo 19 alkaen. Esiintyjänä ja tanssittamassa on Kati Tähkänen ja Sadonkorjuu. Tapahtumassa on Arrakosken kyläyhdistyksen kahvio, ja ulkomyynnissä lettuja ja makkaraa. Kylän nuoret järjestävät pihapelejä. Aikuiset tarvitsevat pääsylipun, lapset pääsevät illan tapahtumaan ilmaiseksi.

Uutuusleiri sporttia

Hyvinvointipalveluiden kesän uutuusleiri on Sporttileiri 11–14-vuotiaille. 29.6.–2.7. ohjelmassa on klo 10–14 monipuolista liikuntaa, mm. pyöräretki, jousiammuntaa ja retki hyppytorneille. Hinta sisältää välipalan. Ilmoittautuminen on käynnissä.

Hyvinvointipalveluiden pallokerho 7–10-vuotiaille jatkuu vielä kesäkuun ajan maanantaisin klo 16–16.45. Nykyisiä ja uusia palloilijoita otetaan mukaan. Kerhoa ohjaavat Eemeli Lehtinen ja Oliver Salonen.

4H-leirejä on kesäkuussa kaksi: Ponileiri 15.–17.6. Arolan ponitallilla 6–12-vuotiaille klo 10–15 ja Farmileiri 23.–25.6. klo 10–15 yhteistyössä MTK:n kanssa. Leiri tekee vierailuja kolmelle paikalliselle tilalle. Lisätietoja saa 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Salla Lindqvistiltä.

MLL järjestää kesäkuun alussa 2.6. retken Korkeasaareen yhdessä Hyvinvointipalveluiden kanssa. Perhekerho on tauolla, mutta samaan aikaan eli maanantaisin klo 9.30–11.30 voi löytää leikkiseuraa Liikennepuistosta kesäisten Leikkitreffien merkeissä. MLL järjestää myös suositun lastenvaate- ja tarvikekirppiksen keskustassa 12.–18.6.

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään myös kesäkuussa leikkipuistoja oppimisympäristöinä. Varhaiskasvatuksen arkeen kuuluvat metsäleikit ja ohjatut pihaleikit.

Näiden lisäksi ikäihmisten päivätoiminnassakin osallistutaan lasten ja nuorten teemakuukauteen kesäolympialaisten merkeissä 17.6.