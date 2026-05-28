Huhtikuussa -8 henkeä ★

Padasjoen asukasluku aleni huhtikuussa kahdeksalla hengellä 2641:een.

Tammi-huhtikuussa väki väheni viidellätoista.

Huhtikuussa syntynyt vauva nosti alkuvuoden vauvasaldon kuuteen. Kuolleita kirjattiin huhtikuussa kuusi ja vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana yhteensä 16.

Tulomuuttajia oli huhtikuussa viisi ja lähtömuuttajia seitsemän.

Kuhmoislaisia oli huhtikuussa 1966, mikä on kaksi vähemmän kuin maaliskuussa ja 13 vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Pohjoisnaapurissa syntyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yksi vauva, kuolleita oli 14 ja muuttoliike tasan yhtä suurta kuntaan ja kunnasta pois (23).