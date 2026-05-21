Rumpin reitin avajaiset ★

Rumpin uusi, esteetön virkistysreitti avataan juhlallisesti Mainiemellä SAHA-FEST-perjantaina 22.5.

Padasjoen nuorisovaltuuston puheenjohtaja leikkaa avajaisnauhan iltapäivällä klo 15 ennen kuin ikärajaton ja maksuton tapahtumailta konsertteineen alkaa klo 16.

Ennen Jokratesin iltakeikkaa on monenlaista ohjelmaa sahalla. Sahan ovet avautuvat klo 16 ja ohjelmassa on bingoa, kirpputoria, pientä musiikkiesitystä, syötävää ja juotavaa.

Klo 15 leikataan esteettömän reitin avajaisnauha Rumpin uuden kaarisillan luona. Lyhyehkö reitti kulkee vanhan tukkialtaan reunoja pitkin, karavaanialueella olemassaolevia väyliä hyödyn­täen. Uutta murskepintaista väylää on rakentunut sahan ja rannan väliin sekä Rumpin ja Päijänteen väliselle kannakselle. Päijänne-maisemalla varustetun reitin varrella on ravintolakin, Mainiemen Caravan -alueen anniskelupaikka.

Silta reitteineen yhdistää saha-alueen entistä tiiviimmin karavaanialueeseen. Kaksi uutta onkilaituria sahanpuoleisella Rumpin rannalla tarjoavat myös levähdyspaikan lenkkeilijöille.

Sillan luona on näyttävä kiveys ja pergola, jonne tulee kukkia kuten myös onkilaitureille.

Historiakierros

Avajaisperjantaina on yleisöllä nauhanleikkauksen jälkeen mahdollisuus osallistua Kirkonkylän kyläyhdistyksen järjestämälle historiakierrokselle saha-alueella. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella on useita vanhoja rakennuksia: yhteisölliseksi tapahtumatilaksi kunnostetun 116-vuo­tiaan sahan lisäksi alueella on mm. höyläämö, punatiilinen voima-asema ja maamerkkinä toimiva piippu, jotka on rakennettu vuonna 1923.

Mainiemen höyrysaha perustettiin vuonna 1880. Saha-alue edustaa harvinaisen hyvin säilynyttä puuteollisuuden rakennusperintöä. Rumppia, alueella olevaa luonnonvesiallasta, käytettiin aikoinaan hyväksi tukkien uittamisessa.